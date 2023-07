Las fotos de la multitudinaria recepción a Mauro Icardi y Wanda Nara en Turquía

mauro icardi 3.jpg

En el posteo, el futbolista puso dos corazones con los colores del club turco mientras que Wanda comentó la publicación con otro corazón color rojo. Icardi es muy querido por los fanáticos del club donde ya convirtió 22 goles.

Este viaje se da después de la alarma que generó la salud de la conductora en las últimas semanas después de una serie de estudios que se realizó tras una visita de urgencia a la clínica Los Arcos.

La conductora y mediática seguirá adelante con su recuperación en Europa, algo que habría traído diferencias con su madre, Nora Colosimo, que no estaría tan de acuerdo con esta decisión.

Andrés Nara expuso a Mauro Icardi y reveló por qué están peleados desde hace años

El viernes, mientras Wanda Nara y Mauro Icardi volaban en familia a Turquía junto a cuatro de sus cinco hijos, Andrés Nara reapareció en los medios y contó algunos detalles polémicos sobre su singular y nula relación con el jugador del Galatasaray.

Lo cierto es que el papá de la mediática visitó Nosotros a la mañana, El Trece, junto a su actual mujer, Alicia Barbasola. Allí, entre sus explosivas declaraciones, donde hasta deslizaron que Wanda podría haber inventado su enfermedad, Andrés reveló el origen de su pelea y nula relación con Mauro Icardi desde hace 8 años, y lo acusó de ser el responsable de la distancia de su hija.

“En algunas cosas soy moderno, pero hay otras que no acepto. Y para mí esta cosa del hombre que se mete con la mujer de un amigo, no va”, disparó de entrada Andrés.

E inmediatamente relató el episodio que lo enfrentó y lo enfrenta hasta hoy a Mauro Icardi: “Uno de los chicos le dijo ‘papá'. Yo estaba ahí y le dije que el padre era Maxi, a él no le gustó, me lo dijo, a mi tampoco me gustó lo que me dijo, también se lo hice saber, y nunca más”.

Fue allí que Andrés Nara reconoció “Yo tengo un problema con Mauro. Tengo mala relación. Bueno, no sé si decir mala porque no tengo relación con él directamente”, así como paradójicamente también admitió: "Como padre, la verdad es que es excelente, con los chicos siempre estuvo".