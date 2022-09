Las fotos de la primera salida de Eliana Guercio y Sergio Chiquito Romero en su regreso al país

Guercio romero 2.jpeg

Y aunque en las últimas horas la ex vedette se mostró algo reticente a tomar contacto con la prensa al evitar dar una entrevista al salir de su primera jornada en la radio, tal vez ya olvidada de la mecánica del showbusiness local, no se perdió el primer evento al que fue invitada junto a su marido.

guercio romero 3.jpeg

Lo cierto es que anoche Eliana Guercio junto a Romero asistió a la Cena de Gala "Noche Azul" de Fundación Gedyt que se desarrolló en el paquete Alvear Palace Hotel, donde junto a otras figuras como Pampita, Florencia Peña, Patricia Sosa, Guillermo Andino, Franco Armani, Claudia Villafañe, Barbi Franco y Belén Ludueña entre otros, la ex vedette brilló con su sensual look toda de negro mientras que su marido lució un traje en la gama de los azules. ¡Elegantísimos!.

guercio romero 4.jpeg

RS Fotos.

La llamativa reacción de Eliana Guercio ante la prensa: "No..."

Eliana Guercio fue la elegida como la reemplazante de Catherine Fulop en el programa radial que anima Santiago del Moro, El club del Moro, ante la inesperada salida de la venezolana por decisión propia, información que brindó en exclusiva este medio.

Lo cierto es que la mujer de Sergio Chiquito Romero tuvo una llamativa reacción ante la prensa cuando le fueron a hacer una nota para el ciclo Socios del espectáculo, El Trece. La ex vedette se negó a darle una nota al notero cuando la interceptó por la calle: siguió hablando por su teléfono celular y dijo que no daría notas.

eliana guercio.jpg Eliana Guercio evitó dialogar con la prensa en su vuelta al ruedo laboral en Argentina.

"Es una mujer de buen carácter, como pocas. La fuimos a buscar y nos recibió con una alegría. nos dio un íntimo. Es a todo dar. Se ve que nos adora de toda la vida", dijo con ironía Rodrigo Lussich.

Eliana, en tanto, dijo con una sonrisa ante la consulta del cronista: "No, no me hagas nota. Ya di el otro día y me hacen cada pregunta que me quiero matar".