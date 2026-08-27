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Lali Espósito desmintió a Eial Moldavsky tras sus polémicos dichos por los que pidió disculpas

La cantante Lali Espósito respondió a una antigua polémica con Eial Moldavsky por las que el filósofo debió rectificarse.

27 ago 2026, 11:40
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Lali Espósito desmintió a Eial Moldavsky tras sus polémicos dichos por los que pidió disculpas

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Lali Espósito desmintió a Eial Moldavsky tras sus polémicos dichos por los que pidió disculpas

En 2025 Eial Moldavsky encendió una enorme polémica tras sus dichos al aire en Olga donde se refirió a un supuesto romance que habría tenido con una figura y daba detalles privados que fueron duramente cuestionados por la forma y las palabras utilzadas, por lo que después debió pedir disculpas públicas.

Si bien en ningún momento mencionó a alguien en particular, el propio filósofo compartió después un descargo donde reconoció que "inventó esa historia" y despegó a Lali Espósito de esa supuesta situación, ante el enorme revuelo y repudio que había generado su relato en el streaming.

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Lo cierto es que en su visita al streaming de Martín Cirio, Lali Espósito se refirió a varios temas y en uno de ellas en las redes tomaron su reflexión como una respuesta a aquellas palabras de Moldavsky que generaron tanta polémica por ese entonces, desmintiendo rotundamente esa historia.

“Lo que tiene de feo esa idea es que uno es un viejo bufarreta tipo: ‘Vení que yo te pago todo, yo te pago el viaje’”, lanzó la cantante. Y agregó certera: “No, yo no soy una persona que suele hacer esas cosas. A lo sumo de onda, de cariño, te invito una cena, te invito una cosa. O si sabés que un amigo no puede algo, tenés ese gesto, pero a un chabón decirle ‘vení que te pago todo’, no es un gesto muy mío”.

Qué dijo Eial Moldavsky y sus disculpas públicas a Lali Espósito

Eial Moldavsky había relatado en 2025 una particular historia con una reconocida artista a la que nunca mencionó y que ella lo había invitado varios meses a instalarse en España.

"A mí una vez me dijeron me tengo que ir a laburar a España 8 meses, ¿venís? Una actriz verificada. Y me dijo te venís conmigo, y no fui. Me ofreció ser mantenido", comentaba el joven en el streaming.

Eial remarcó que ya venían hablando por las redes y tras conocerse en un evento en 2021, después tienen otra cita en un bar del centro, dando luego detalles íntimos de cómo continuó el supuesto encuentro.

"Clase A y para mí era todo novedad. Yo fascinado. Yo completamente fuera de mi liga", aseguraba sonriendo. Sin embargo después publicó un video en las redes para pedirle perdón de manera directa a la cantante por involucrarla en esa historia.

"Vengo a ofrecer unas disculpas publicas que creo que la situación amerita. Aclarar que en ningún momento me referí a Lali, la historia es completamente falsa, en el marco de alimentar el aire de un programa, una consigna y donde uno corre el riesgo de decir muchas boludeces, y acá es una persona diciendo boludeces sin lugar a duda", asumió.

Y reconoció su error: "Me parece que está bien ofrecer una disculpa general, en primer lugar a Lali, que es una victima injustificada de este video, que en mi cabeza no la tenia pero apareció y se dio así la especulación. Lo que hay es lo que hay, así mis disculpas muy sinceras y concretas a ella".

     

 

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