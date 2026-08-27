Lali Espósito desmintió a Eial Moldavsky tras sus polémicos dichos por los que pidió disculpas

Qué dijo Eial Moldavsky y sus disculpas públicas a Lali Espósito

Eial Moldavsky había relatado en 2025 una particular historia con una reconocida artista a la que nunca mencionó y que ella lo había invitado varios meses a instalarse en España.

"A mí una vez me dijeron me tengo que ir a laburar a España 8 meses, ¿venís? Una actriz verificada. Y me dijo te venís conmigo, y no fui. Me ofreció ser mantenido", comentaba el joven en el streaming.

Eial remarcó que ya venían hablando por las redes y tras conocerse en un evento en 2021, después tienen otra cita en un bar del centro, dando luego detalles íntimos de cómo continuó el supuesto encuentro.

"Clase A y para mí era todo novedad. Yo fascinado. Yo completamente fuera de mi liga", aseguraba sonriendo. Sin embargo después publicó un video en las redes para pedirle perdón de manera directa a la cantante por involucrarla en esa historia.

"Vengo a ofrecer unas disculpas publicas que creo que la situación amerita. Aclarar que en ningún momento me referí a Lali, la historia es completamente falsa, en el marco de alimentar el aire de un programa, una consigna y donde uno corre el riesgo de decir muchas boludeces, y acá es una persona diciendo boludeces sin lugar a duda", asumió.

Y reconoció su error: "Me parece que está bien ofrecer una disculpa general, en primer lugar a Lali, que es una victima injustificada de este video, que en mi cabeza no la tenia pero apareció y se dio así la especulación. Lo que hay es lo que hay, así mis disculpas muy sinceras y concretas a ella".