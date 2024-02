Las fotos más sensuales de Aixa, la madre de Zoe de Gran Hermano: "Siempre voy detrás de..."

En su perfil en la red social comparte tanto fotos en familia como posando frente a la cámara, muchas de las imágenes disfrutando del sol y mostrándose relajada y en plenitud.

"No estoy pá tantas condiciones !! Loca, loca si sí, yo estoy loca loca", "A little crazy… a little sexy, why not?", "De las almas puras y religiosas se encarga Dios! De las que me envidian me encargo yo", "Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero pero hoy no", son algunas de las frases a pura seguridad de sí misma con las que Aixa acompaña sus jugadas fotos.

Cabe recordar que la visita de la madre de Zoe a la casa en el Congelados podría traerle problemas a la participante en el reality por sus palabras de más y se analiza si podría ser sancionada por Gran Hermano.

Gran Hermano: la mamá de Zoe generó polémica con lo que dijo y se evalúa una sanción

En el último Congelados de la noche del jueves, Zoe Bogach recibió la visita de su mamá, Aixa, en la casa de Gran Hermano, Telefe. "Vine acá a abrazarte y transmitirte amor, a decirte que estoy desbordada de orgullo por vos. También a decirle 'gracias' a tus compañeros porque sos la más chiquita, y te cuidan y te quieren", señaló la mamá de la jugadora.

"Vengo a hablar de tus valores. De tu fidelidad, lealtad y de tu manera de jugar pacífica, sin hablar mal de nadie. Me llena de orgullo porque te crié y te inculqué eso", dijo la visitante de la casa.

Aixa se puso a llorar junto con Zoe cuando se abrazaron, y le reiteró que está brillando y que se siente orgullosa de ella. Como también dijo que iba bien en el juego, se generó polémica en el debate.

Hasta ahora no hay confirmación sobre cuál sería la sanción, y se espera un comunicado por parte de la producción para Zoe Bogach por los dichos de Aixa durante el congelados de Gran Hermano.