El llanto de Zoe Bogach al tener que limpiar el baño de la casa de Gran Hermano: "Me da asco"

Es por eso, que la participante asumió el compromiso de limpiar el baño, y puso manos a la obra. El principal inconveniente, fue que la joven nunca había limpiado un baño hasta el momento y quedó completamente expuesta en clip que se volvió viral en las redes.

En el video, se puede ver como su compañera Lucia ingresa al cuarto para ayudarla y le pregunta: “¿Es la primera vez que limpias el baño?”. “En mi casa a veces limpio la pileta…cuando hay pasta de dientes”, fue la respuesta de Zoe.

Acto seguido, la joven comenzó a llorar mientras seguía con su tarea y Lucia decidió darle palabras de aliento. “Tranqui, tranqui. Hay cosas peores. Pensá que gracias a tu promesa estás acá”. Así las cosas, Zoe siguió lamentándose y expresó: “Ya sé. No estoy llorando por hacerlo, estoy llorando porque me da asco en serio”.

El video de la violenta agresión de Furia a Manzana en Gran Hermano: ¿habrá sanción?

Anoche, después de la gala de nominaciones, Furia y Manzana tuvieron una discusión feroz. El referente del RKT decidió enfrentar a Juliana, que es un personaje fuerte en el juego luego de superar varias placas.

Cuando terminó la gala, Federico y Juliana estuvieron a los gritos en el jardín. "Disfrutá el pucho que me robaste, ladrona!", le recriminó él, a lo que ella respondió: "No te lo robé, me lo diste, gato de m... Ahí tenés lo que te cambié... dejá de bardearme gratis, ¿quéres cámara sor...?".

A los pocos minutos, cuando la cosa parecía que se había calmado, Manzana estaba sentado en la cocina cuando pasó Furia y le tiró una hamburguesa por la cara. "¡Acá tenés la hamburguesa de m... que te regalé!", exclamó. "Pero pará!", le contestó el joven.

Por estas horas se comenta que podría haber una dura sanción por incumplimiento de las normas de convivencia. La producción del reality podría condenar a Juliana por su comportamiento con su compañero.