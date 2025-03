Las fuertes declaraciones de Yanina Latorre contra Wanda Nara: "Se está cargando una familia entera, un horror"

"Qué vergüenza me da, pobre Wanda, y ahora que subió una foto de los hijos y se ven abajo las fotos de ella en tetas. La verdad que es un peligro para ella misma, todo me termina dando la razón", comenzó picante.

Y continuó: "Hay que sacarle el teléfono a Wanda, hay que bloquearle a ella las redes sociales. Se está cargando una familia entera por salir en todos lados, un horror".

Sobre el conflicto judicial con Icardi, Yanina remarcó que todo esto "la va a terminar perjudicando" a Wanda. Y en esa línea aseguró: "Esta película ya la vimos, lo mismo le hizo a Maxi López. No sé por qué hace todos estos quilombos cuando se quiere sacar a alguien de encima. Es mucho mejor que diga 'me enamoré de L-Gante', que es lo que pasa hace tres años y lo vengo diciendo y lo niega".

"Los chicos son adolescentes y se enteran de todo. En algunos temas como por ejemplo el de la China tiene razón, la entiendo como mujer pero en lo demás no", afirmó Yanina Latorre.

En cuanto a su postura en el escándalo, sostuvo: "Puede ser fuente mía o darme la data pero yo siempre voy a decir lo que pienso y ahora se atacó conmigo y me bloqueó de todos lados. Igual a mí que me bloqueen me chupa tres hue..".

"La última conversación que tuve en WhatsApp me dijo de todo y aparte se lo manda a Ángel (de Brito) como si fuera mi papá y me fuera a retar. Le dije: 'no sé por qué te molesta tanto mi opinión' porque mucha gente la critica", comentó Yanina sobre su último diálogo con Wanda Nara.

Y cerró picante: "A ella le importa lo que yo digo porque lo más importante que tengo yo es que la gente me cree o de lo que yo opino, que no es cuestión de creerme o no, como que le formo la opinión a la gente: como que si lo dijo Yanina... ¿Me entendés?".

La dura teoría de Yanina Latorre sobre la relación de la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara: "Van a..."

Yanina Latorre estuvo este lunes en DDM, América Tv, y lanzó una dura opinión sobre la China Suárez y su relación con Mauro Icardi.

"Desde que la China conoció a Icardi no tiene amigos, no tiene vida, no va a un gimnasio, no hace un chivito en Instagram, no tiene un trabajito, vive con él, está con él, viaja con él...", comenzó diciendo la angelita.

Y agregó sobre el delantero de Galatassaray: "Yo creo que él está tan despechado que la está usando a la China"."Icardi tampoco está en sus cabales. Él confesó que hace tres años estaba preparando esta venganza. Tiene pruebas de siete palos euros que Wanda (Nara) le afanó y nunca le dijo nada y se dejó sustraer. Tenía los videos de los gar... Parece que Keita (Baldé) no es el único y que los va a ir largando. Sabía todo lo de L-Gante. Es loco", contó Latorre.

Ahí, Tatiana Schapiro se preguntó cómo era posible que la ex Casi Ángeles estuviera en pareja con una persona que dijo cosas horribles de ella. "No tienen dignidad. Es efímero y es plata", le respondió Yanina.

Martín Candalaft, por su parte, consideró: "Hay como una sumisión de la China Suárez y un deseo de mostrar esa sumisión". "Él es muy machista y no le gusta que las minas laburen", aseguró la invitada en el ciclo conducido por Mariana Fabbiani.

Luego, la rubia deslizó una picante teoría: "Él quiere llevarse a Wanda a Turquía con el centro de vida de las chicas, no para sacarle a las chicas, yo creo que él tiene la ilusión de que cuando los chicas vayan allá y Wanda tenga que ir a pelear por todo estovan a terminar juntos. Para mí, en algún momento, Wanda e Icardi vuelven".

"A la China nunca le dura mucho un tipo. Además, la China adopta la personalidad del que tiene. Hace poco era Rusherking, tenía 12 años, bailaba y hacía videitos y ahora es la novia con el cuello hasta acá, en el Four Seasons", disparó Latorre.

Inmediatamente, uno de los panelistas le preguntó: "¿La China ama a Mauro o quiere destruir a Wanda?". "La China ama la guita de Mauro, le chupa tres huevos destruir a Wanda", le contestó sin filtro.