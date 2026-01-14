Teto Medina compartió una foto durante la quimioterapia y emocionó con un mensaje alentador

Y había agregado con sinceridad: “Muchas veces vivimos enfocados en preocupaciones o problemas que quizás no depende de nosotros la solución, pero lo mismo nos angustiamos. No siempre podemos tener el control de todo y eso nos afecta. Soltemos, y aprendamos a disfrutar de la familia, afectos y gente que queremos. Basta de estar todo el día pensando en aquello que no podemos controlar”.

Cómo atraviesa Teto Medina su tratamiento contra el cáncer

El último jueves Marcelo “Teto” Medina sorprendió a sus seguidores al contar en sus redes sociales que atraviesa un delicado momento de salud: fue diagnosticado con cáncer de colon y actualmente se encuentra realizando sesiones de quimioterapia. Aunque ya pasó por una cirugía que resultó exitosa, no descarta la posibilidad de tener que someterse a otra intervención.

“¡Hola a todos! Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos”, comenzó diciendo el conductor en su cuenta de Facebook.

Más adelante, explicó con detalle lo que le comunicaron los especialistas. “Hace tres meses me detectaron un cáncer de colon con metástasis en el hígado. Gracias a Dios la operación fue exitosa y ahora estoy mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado”, detalló.

En medio de este proceso, Medina aseguró que continúa firme con el camino que eligió hace tiempo: “Mientras tanto, sigo en este camino que elegí hace algunos años, el de la recuperación de adicciones. Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala. Les mando un abrazo. Gracias por leerme. Los quiero”.

Horas más tarde, decidió publicar otro mensaje cargado de reflexión y sentimientos. “Siempre pienso en lo lindo que es valorar las cosas que tenemos. Amigos, afectos, familia, etc. A veces vivimos pensando en que nos falta sin ver lo que nos rodea. Disfrutemos de nuestros afectos, dejemos de vivir pensando en que nos falta”, escribió.

Por último, cerró con un mensaje esperanzador y de fortaleza personal. “Basta de vivir con miedo a todo. Aprendamos a querernos, es maravilloso entender que valemos mucho y que nadie nos hará daño si nosotros no lo permitimos. Gracias por leerme. ¡Los quiero!”.