Las insólitas desprolijidades de Moritán que cansaron a Pampita: "Pocas luces"

“Él sabía que ella (Pampita) estaba de novia, pero todo el entorno de García Moritán se encargó de contarle a todos los periodistas que Roberto no sabía nada, que salió feliz de la clínica adventista”, indicó el panelista. A lo que Yanina Latorre aportó: “Él está muy deprimido y la llamó llorando varias veces”.

Embed

Luego, la panelista amplió: “Yo creo que el entorno de Moritán, como hizo la mamá cuando dio la nota a A la tarde donde dijo que tenía a Pampita grabada… No sabemos si es verdad y Carolina, de todas formas no habla. Mirá que siempre cuando pasa algo, ella sale y ahora hay mucho silencio. La señora la hizo mierd… y ella no dijo nada”.

Y se metió de lleno en las increíbles desprolijidades que tuvo Moritán y que cansaron a la modelo: “Otra de las cosas que sé que a ella la tiene muy enojada es que en un momento, antes de tener su propia casa en Nordelta, ellos alquilaban una casa en Santa Bárbara. Después ella compró una casa ahí”.

“Hubo un momento en la mudanza cuando empezaron a vaciar la casa y el pocas luces de Moritán habría llevado a la amante de ese momento a esa casa. Es la amante que es peluquera y de la que yo ya hablé”, detalló Yanina Latorre.

“Te enteras con la guardia y las cámaras. Muy desprolijo. Él hizo tantas desprolijidades, que ella no está contando, que por eso el entorno de él ahora se dedica a decir que él le sostenía la cartera, que ella lo llevaba y lo traía como un títere. Pero a él le encantaba acompañarla”, observó picante la panelista.

roberto garcia moritan.jpg

El rotundo cambio de Moritán tras su internación: qué opinó de la relación de Pampita con Martín Pepa

Roberto García Moritán habló a fondo después de lo que fue su escandalosa separación de Pampita, madre de su hija Ana. El ex funcionario contó cómo lo ayudó la internación en la clínica en Entre Ríos, su futuro laboral y dio su opinión sobre los rumores de romance entre su ex y el polista Martín Pepa.

"Estoy espectacular, me siento bien", dijo un Moritán que se lo notó menos confrontativo con la prensa y más sereno, en charla con el programa Intrusos, América Tv.

Y amplió sobre los días donde se aisló en el centro médico de bienestar: "Me vino bien, hice todos los estudios, me trataron bárbaro, gente espectacular, estoy muy contento".

Embed

Sobre su futuro laboral, el ex de Pampita confirmó lo que se viene: "Tengo algunas propuestas. Voy a retomar y ser parte del directorio de Asociar, que es uno de mis grandes amores, la ONG que fundé hace unos años".

Y aclaró que por el momento no volverá a la función pública tras renunciar a su cargo de ministro de Desarrollo Económico del Gobierno porteño.

En cuanto a su escandalosa separación de Pampita y los rumores que la vinculan a Martín Pepa, Roberto García Moritán sostuvo: "No hablé nunca de Carolina, es la madre de mi hija. Estoy solo, feliz, estoy muy bien".

"Ella es una mujer responsable, inteligente y decide. Cada uno decide", se sinceró. Y aclaró que "no tenía ni idea" de la amistad de ella con el polista: "Mirá si ella conociera todos los amigos que tuve a lo largo de mi vida", señaló.

Consultado sobre si estos rumores incidieron en la separación de ellos, Moritán aclaró: "Para nada".