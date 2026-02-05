Las primeras vacaciones de Sandra Borghi tras separarse: aseguran que está "muy bien acompañada"

sandra borghi 1 vacaciones

Por qué Sandra Borghi se separó de Fernando Casanello tras 14 años juntos

Sandra Borghi decidió poner fin a su relación con Fernando Casanello después de 14 años juntos y de haber formado una familia con su hija en común, Juana. Según reveló Fernanda Iglesias en el programa Puro Show (El Trece), la conductora habría tomado la decisión hace algunos meses, tras varios intentos de sostener el vínculo.

En un principio, Iglesias lanzó algunas pistas en tono de misterio, hasta que finalmente confirmó que la protagonista de esa separación era Borghi. "Ella cumplió hace poco festejó sus 50 años a todo trapo, él no fue pero sí fue la hija, que lloraba cuando Sandra hablaba, fue muy emotivo", relató la panelista al dar detalles del festejo.

"A él lo quiere. La decisión fue de ella. Son 14 años, es bastante, le costó mucho tomar la decisión porque pensaba que era su hombre para toda la vida", agregó Iglesias, quien estuvo presente en la celebración de los 50 de la periodista.

La panelista también destacó la personalidad de su colega: "La queremos mucho a Sandra porque es muy copada. Es buena mina y buena periodista, da lo mejor". Y sobre el difícil momento que atraviesa, añadió: "Se lo está bancando con mucha entereza".

La historia entre Borghi y Casanello se extendió por más de una década, en la que lograron unir sus familias desde el inicio. Ella ya era madre de Josefina y Valentín, mientras que él tenía a Isabella. Más tarde, juntos recibieron a Juana.

"Nos presentaron unos amigos en común. Estábamos muy desilusionados porque nos habíamos separado recientemente”, confesaba Borghi en una entrevista con Para Ti, recordando cómo comenzó la relación.

En esa misma charla, la periodista compartió lo que significó para ella dar el paso de contarle a sus hijos: "La responsabilidad de contarle a mis hijos que había decidido comenzar una nueva relación fue la decisión más importante de mi vida. Porque arrastras a toda tu familia. Lo que menos quiero es arrastrar a mis hijos a una decisión de adultos, por eso tardamos en contarlo”.

Por aquellos años, Borghi también hablaba del acuerdo que mantenían como pareja, un pacto que iban adaptando con el tiempo: "Es un contrato que tiene cláusulas y las respetamos, es la letra chica, los sí y los no. Ese contrato lo volvemos a leer y lo renovamos y modificamos según lo que nos va pasando, y por eso no nos casamos básicamente, porque nos elegimos libres, sin ataduras ante nada y ante nadie. Eso es lo que simboliza para nosotros el contrato. A nosotros eso nos funciona, es nuestro pacto".