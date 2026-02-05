Las primeras vacaciones de Sandra Borghi tras separarse: aseguran que está "muy bien acompañada"
Sandra Borghi, a un año de su separación, disfruta de sus vacaciones en México y despierta rumores de romance.
5 feb 2026, 11:17
A casi un año de haber anunciado su separación de Fernando Casanello, tras 14 años de matrimonio,Sandra Borghi vuelve a ser noticia. La periodista eligió México como destino para unas vacaciones soñadas y compartió en sus redes sociales postales que deslumbraron a sus seguidores. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron las playas paradisíacas, sino un detalle que despertó rumores de romance.
Entre los comentarios que recibió, uno en particular encendió las especulaciones. "Viajé en el mismo avión y se la veía muy bien acompañada", escribió una seguidora y agregó: "Se la veía con un hombre más grande pero ni idea quién era. Estaban muy acaramelados sentados en primera clase".
Las imágenes que Borghi publicó parecen reforzar la versión de la usuaria. Aunque en la mayoría aparece sola, hay gestos que sugieren compañía: una foto en la que disfruta de una copa de vino, claramente tomada por alguien más, y otra que muestra una cama decorada con pétalos de rosa formando un corazón. Detalles que hablan de un viaje con tintes románticos.
Lo cierto es que las postales dejaron más preguntas que respuestas. Entre rumores de un nuevo amor y la posibilidad de que se trate simplemente de alguien cercano, Borghi eligió el silencio y dejó que las imágenes hablen por ella. En tiempos donde todo se expone, su decisión de no aclarar nada convierte el misterio en parte del encanto y mantiene viva la intriga sobre su presente sentimental.
Por qué Sandra Borghi se separó de Fernando Casanello tras 14 años juntos
Sandra Borghi decidió poner fin a su relación con Fernando Casanello después de 14 años juntos y de haber formado una familia con su hija en común, Juana. Según reveló Fernanda Iglesias en el programa Puro Show (El Trece), la conductora habría tomado la decisión hace algunos meses, tras varios intentos de sostener el vínculo.
En un principio, Iglesias lanzó algunas pistas en tono de misterio, hasta que finalmente confirmó que la protagonista de esa separación era Borghi. "Ella cumplió hace poco festejó sus 50 años a todo trapo, él no fue pero sí fue la hija, que lloraba cuando Sandra hablaba, fue muy emotivo", relató la panelista al dar detalles del festejo.
"A él lo quiere. La decisión fue de ella. Son 14 años, es bastante, le costó mucho tomar la decisión porque pensaba que era su hombre para toda la vida", agregó Iglesias, quien estuvo presente en la celebración de los 50 de la periodista.
La panelista también destacó la personalidad de su colega: "La queremos mucho a Sandra porque es muy copada. Es buena mina y buena periodista, da lo mejor". Y sobre el difícil momento que atraviesa, añadió: "Se lo está bancando con mucha entereza".
La historia entre Borghi y Casanello se extendió por más de una década, en la que lograron unir sus familias desde el inicio. Ella ya era madre de Josefina y Valentín, mientras que él tenía a Isabella. Más tarde, juntos recibieron a Juana.
"Nos presentaron unos amigos en común. Estábamos muy desilusionados porque nos habíamos separado recientemente”, confesaba Borghi en una entrevista con Para Ti, recordando cómo comenzó la relación.
En esa misma charla, la periodista compartió lo que significó para ella dar el paso de contarle a sus hijos: "La responsabilidad de contarle a mis hijos que había decidido comenzar una nueva relación fue la decisión más importante de mi vida. Porque arrastras a toda tu familia. Lo que menos quiero es arrastrar a mis hijos a una decisión de adultos, por eso tardamos en contarlo”.
Por aquellos años, Borghi también hablaba del acuerdo que mantenían como pareja, un pacto que iban adaptando con el tiempo: "Es un contrato que tiene cláusulas y las respetamos, es la letra chica, los sí y los no. Ese contrato lo volvemos a leer y lo renovamos y modificamos según lo que nos va pasando, y por eso no nos casamos básicamente, porque nos elegimos libres, sin ataduras ante nada y ante nadie. Eso es lo que simboliza para nosotros el contrato. A nosotros eso nos funciona, es nuestro pacto".