Ángel de Brito confirmó el romance entre una reconocida periodista y un empresario: "Llamó la atención"

"El 9 mayo fue la cena, ahí hizo una cena de conductores de CNN. En esta cena todos se sorprendieron porque apareció Sandra y ella no trabaja en la radio", acotó De Brito, señalando que su presencia generó comentarios entre los periodistas.

Finalmente, sumó otro dato que alimentó los rumores: "La segunda alerta se encendió cuando Borghi festejó su cumpleaños en el campo de González", cerró el conductor.

Embed

Con mucha emoción, Sandra Borghi habló de su separación y reveló su dolor

Sandra Borghi decidió separarse de su esposo, Fernando Casanello, luego de 14 años de relación y una hija en común, Juana, de 7 años.

De acuerdo con la información que salió a la luz, habría sido la periodista de El Trece y TN quien tomó la iniciativa de terminar la relación, debido al desgaste que venía afectando a la pareja.

Los rumores sobre una posible crisis comenzaron a tomar fuerza después de que Borghi compartiera un video en Instagram celebrando su cumpleaños número 50.

En esa publicación, se la veía acompañada por Juana, su hija menor, pero sin la presencia de Casanello. La ausencia del padre en las imágenes despertó la curiosidad de sus seguidores, quienes no tardaron en dejar comentarios preguntando por qué él no aparecía en el posteo.

Desde Puro Show (El Trece) confirmaron que la separación ya es un hecho: "La decisión fue de ella. Ella la peleó mucho porque lo quiere y lo está ayudando con cosas. Cuando vos creces mucho y el otro no tanto... cuando hay un desencuentro en la pareja, un desgaste...", relató Fernanda Iglesias.

"A ella le costó mucho tomar la decisión porque ella pensaba que él era el hombre para toda su vida", agregó la panelista.

En una entrevista con PrimiciasYa, Sandra Borghi se refirió por primera vez al tema y expresó: "La separación fue con mucho dolor, fueron 14 años". Más adelante añadió: "Nos separamos hace un par de meses, pero necesité un tiempo para atravesar yo primero y él también la decisión".

"Todo se dio en buenos términos, una familia hermosa construida en estos 14 años. Yo estoy triste, pero bien", subrayó. Y finalmente concluyó: "Nos tomamos nuestro tiempo para que lo sepa la familia, los chicos y que todo sea prolijo y nadie sufra más allá de lo inevitable".