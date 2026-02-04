A24.com

POLÉMICA

Virginia Gallardo quedó en el centro de las críticas por mostrar una acción solidaria con animales

Virginia Gallardo quiso mostrar un gesto solidario en sus redes sociales, pero la reacción del público no fue la esperada y terminó desatando una fuerte polémica. Qué hizo.

4 feb 2026, 18:59
La solidaridad de Virginia Gallardo terminó convirtiéndose en un inesperado foco de polémica. En las últimas horas, la diputada nacional publicó en sus redes sociales una iniciativa pensada para ayudar a perros de la calle en Corrientes, su provincia natal, pero el gesto fue duramente cuestionado por muchos usuarios.

En las imágenes que compartió, se la ve armando cuchas con cartón reciclado, una idea que, según contó, tomó como inspiración de una acción impulsada en Salta por la senadora libertaria María Emilia Orozco junto a su equipo juvenil.

“Reciclamos los carteles de campaña para darles una nueva vida”, escribió Gallardo junto al video, donde se observa que los refugios estaban hechos con afiches políticos que incluían su propia imagen. Además, explicó que el objetivo era doble: ofrecer abrigo a los animales y, al mismo tiempo, colaborar con la limpieza urbana reutilizando material que había quedado tirado tras las elecciones.

Sin embargo, la publicación no tardó en generar reacciones negativas. Muchos usuarios la acusaron de usar una causa sensible como herramienta de exposición personal. Uno de los comentarios más compartidos fue contundente: “El bien se hace, no se presume. Cuando hay cámaras de por medio, deja de ser caridad para convertirse en publicidad”.

Otros apuntaron directamente contra la efectividad de las cuchas de cartón frente al clima. “Creo que a la reina de la sandía no estaría analizando correctamente qué pasa con el cartón y la lluvia”, lanzó un usuario, mientras que se multiplicaban mensajes como “De cartón no duran” y “Llueve, se queda sin casa el animalito, como tu pensamiento escaso de razón”.

De todos modos, no todo fue crítica. También hubo quienes salieron a bancarla y destacaron el gesto más allá de cualquier diferencia ideológica. “Seas de cualquier palo político. Cualquier persona que haga un bien para los animalitos es maravilloso”, escribió un seguidor, reflejando la grieta que generó la acción solidaria.

Qué pasó entre Virginia Gallardo y Martita Fort

Todo se originó cuando la diputada de La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, compartió en redes una foto junto a Ricardo Fort en la previa a las elecciones del año pasado, recordando su historia personal con el empresario.

El posteo no cayó nada bien en Martita Fort, quien interpretó que Gallardo utilizaba la figura de su padre en un contexto político, lo que encendió la polémica en redes y en los medios.

La exvedette decidió romper el silencio, el año pasado, en una nota con Desayuno Americano (América TV), donde se mostró visiblemente molesta por las críticas que recibió.

“Lo único que voy a decir, no voy a responder a nada. Escuché comentarios tontos y siento que es una descalificación a mi persona o figura porque sí. Si subo una foto estoy utilizando a una persona y tiene más de 15 años lejos de mi vida", lanzó con firmeza.

Luego profundizó sobre el trasfondo de los cuestionamientos: “Subí una foto como si la candidatura se la debo a Ricardo, o sea, como si en estos 15 años no hice nada, como si soy quien soy gracias a él. Hace 15 años él no está en este mundo y sin embargo yo le sigo debiendo todo a él, ese es el mensaje que quieren dar”.

Visiblemente cansada del tema, Gallardo fue aún más directa: "Yo estoy acá después de 20 años solo por haber salido con Ricardo y hoy gané las elecciones con un 33 por ciento y en realidad nunca hice nada. Esta es la parte que tienen que entender de este lado, no quiero contestar más nada. Ya está, no quiero responder más nada".

Por último, cuando le preguntaron si intentaría hablar con Martita para aclarar la situación, dejó una frase con tono filoso: "Estoy disponible, fijate que dan declaraciones y nadie levanta el teléfono. Cuando lo levantaron, estuve. La gente se olvida, yo no, besos para todos".

