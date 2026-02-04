Virginia Gallardo quedó en el centro de las críticas por mostrar una acción solidaria con animales

Otros apuntaron directamente contra la efectividad de las cuchas de cartón frente al clima. “Creo que a la reina de la sandía no estaría analizando correctamente qué pasa con el cartón y la lluvia”, lanzó un usuario, mientras que se multiplicaban mensajes como “De cartón no duran” y “Llueve, se queda sin casa el animalito, como tu pensamiento escaso de razón”.

De todos modos, no todo fue crítica. También hubo quienes salieron a bancarla y destacaron el gesto más allá de cualquier diferencia ideológica. “Seas de cualquier palo político. Cualquier persona que haga un bien para los animalitos es maravilloso”, escribió un seguidor, reflejando la grieta que generó la acción solidaria.

Qué pasó entre Virginia Gallardo y Martita Fort

Todo se originó cuando la diputada de La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, compartió en redes una foto junto a Ricardo Fort en la previa a las elecciones del año pasado, recordando su historia personal con el empresario.

El posteo no cayó nada bien en Martita Fort, quien interpretó que Gallardo utilizaba la figura de su padre en un contexto político, lo que encendió la polémica en redes y en los medios.

La exvedette decidió romper el silencio, el año pasado, en una nota con Desayuno Americano (América TV), donde se mostró visiblemente molesta por las críticas que recibió.

“Lo único que voy a decir, no voy a responder a nada. Escuché comentarios tontos y siento que es una descalificación a mi persona o figura porque sí. Si subo una foto estoy utilizando a una persona y tiene más de 15 años lejos de mi vida", lanzó con firmeza.

Luego profundizó sobre el trasfondo de los cuestionamientos: “Subí una foto como si la candidatura se la debo a Ricardo, o sea, como si en estos 15 años no hice nada, como si soy quien soy gracias a él. Hace 15 años él no está en este mundo y sin embargo yo le sigo debiendo todo a él, ese es el mensaje que quieren dar”.

Visiblemente cansada del tema, Gallardo fue aún más directa: "Yo estoy acá después de 20 años solo por haber salido con Ricardo y hoy gané las elecciones con un 33 por ciento y en realidad nunca hice nada. Esta es la parte que tienen que entender de este lado, no quiero contestar más nada. Ya está, no quiero responder más nada".

Por último, cuando le preguntaron si intentaría hablar con Martita para aclarar la situación, dejó una frase con tono filoso: "Estoy disponible, fijate que dan declaraciones y nadie levanta el teléfono. Cuando lo levantaron, estuve. La gente se olvida, yo no, besos para todos".