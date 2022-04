Las pruebas de que la China Suárez habría terminado con su novio, Armando Mena Navareño

Muchas fotos y salidas juntos, hasta el día del festejo: no se mostraron juntos, no hubo fotos y al irse del país el español anunció que cerraría su Instagram por un tiempo para dedicarse a un trabajo. Muchos dijeron que se había agobiado por la persecución periodística, algo a lo que no estaba acostumbrado.

nacareño.jpg Noche de boliche para Mena Navareño y sus amigos en Madrid

Pero, tras irse parece que también se fue de la vida de la ex de Benjamín Vicuña. La china venía de cortar con el chileno tras 5 años de relación y dos hijos: Amancio y Magnolia. Tal vez era muy pronto para encarar una nueva relación.

En las últimas horas el rumor tomó fuerza: un amigo del español le contó a Mitre live que las cosas estaban mal entre ambos y ahora la China borró todas las fotos que tenía con Armando Mena Navareño en sus redes. Además, se filtró una foto del empresario en una noche de boliche en Madrid.

china.jpg

Benjamín Vicuña habló del robo a la casa de la China Suárez

Benjamín Vicuña volvió a aparecer y habló de la casa "maldita" que le compró a la China Suárez, justo antes de ponerle fin a su relación.

Al difundirse el robo que sufrió la actriz, surgió una nueva pregunta para poner a Benjamín Vicuña en un aprieto, especialmente cuando se habló de su madre y una posible deuda.

En Socios del Espectáculo interceptaron al actor en la calle y lo interrogaron. “Me vine hoy de Mendoza, es un mes y medio de rodaje y estoy yendo y viniendo todos los fines de semana”, explicó, justificando su apuro por irse.

Y explicó que tiene el tiempo justo para ver a sus hijos. “Como todos los hombres separados, nos organizamos para tener tiempo de calidad con los niños”, afirmó.

Y reconoció que tener una buena relación con sus ex parejas ayuda mucho. “Todos queremos lo mejor por los niños, no creo que algún tipo que esté separado quiera llevarse mal con la madre de los hijos”, opinó.

En cuanto a su mamá, Benjamín Vicuña contó: “Inventaron un personaje, pobre vieja, la pusieron de mala, y es un amor”, aclaró. Pero lo que querían obtener en verdad es la confirmación del robo a la casa de la China, quien aparentemente se quiere mudar a pesar de haberla remodelado a su gusto.

“Le bajó el precio a la noticia”, afirmó Rodrigo Lussich. “No la desmiente, pero dice que no fue tan grave”, reveló el periodista.