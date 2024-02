Yanina Latorre incineró a Daniel Osvaldo por burlarse de su supuesta separación de su marido: "Pedazo de inútil"

daniel osvaldo latorre.jpg

La panelista de LAM (América TV), fiel a su estilo, le respondió con todo al exfutbolista en su programa radial. “Atendeme, pedazo de inútil, bueno para nada. Sos un abandonador de hijos, abandonador de mujeres, tenés denuncias de violencia de género, no mantenés a tus hijos, ¿y vos me decís a mí que me quedo sin apellido? No tenés dignidad, no tenés vida, no tenés nombre. ¡Sos un inútil sin solución!”, disparó.

“Abandonaste a tu primer hijo, hace poco lo bajaste del auto para ir de vacaciones porque no sé qué dijo el pibe, nunca le pasaste la guita a la madre que no tenía ni para comer, te metiste con la italiana y la dejaste por Jimena Barón”, agregó filosa.

Y agregó: “Te fuiste con Jimena Barón y la dejaste por Militta Bora llorando en la televisión. Militta te denunció por violencia de género, Jimena contó lo mismo, hubo violencia económica. Después, no feliz con toda esta situación, te fuiste con Gianinna Maradona, enloqueciste y fueron y vinieron, fueron y vinieron, e hiciste sufrir a una familia entera”.

“Le diste ilusiones a Jimena Barón, la metiste en tu casa en pandemia, no ves a tu hijo Momo y no lo mantenés. Jimena Barón y Gianinna Maradona eran amigas, ¿y vos a mí me hablás de que todo vuelve? Te tiene que volver a vos, pedazo de mier… Te mando un beso”, finalizó Yanina furiosa.

El mensaje de Yanina Latorre sobre su relación con Diego que desconcertó a todos

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, Yanina Latorre compartió un mensaje en sus historias sobre su relación con Diego Latorre que desconcertó a todos. La integrante de LAM dio a entender que ya no está con el padre de sus hijos.

"Quiero contarles que con Diego estamos necesitando una aire. Fin del comunicado", escribió junto a un corazón roto. Algunos de sus fans se lamentaron por la noticia, mientras que ellos dudaron y señalaron que podría tratarse de una campaña publicitaria encubierta.

“Está pidiendo canje de aire acondicionado”, “Están necesitando un AA ya lo dijo en la radio jajajaja”, “Pero si la semana pasada decía que se estaba portando bien. Primero Nicky Nicole, ahora Yanina. Un respiro para el desamor, por favor” y “Está bueno cada tanto un respiro del otro, para extrañarse. Fuerza”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Incluso, quien se sumó en las reacciones fue Daniel Osvaldo. En su Instagram, el ex jugador compartió la noticia y aprovechó para tirarle un misil a la angelita. "¿Y ahora cómo se llama ella? Se quedó sin apellido", exclamó el ex de Gianinna Maradona.

En Entrometidos en la tarde, el periodista Carlos Monti contó que le escribió a Diego Latorre para saber si quería confirmar o desmentir la noticia. "Nada que decir. Consultalo con ella", fue la respuesta del columnista deportivo.