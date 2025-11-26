La emoción de Eva Bargiela a un mes del nacimiento de Faustino: "Volvió a salir el sol"

Asimismo, el papá expresó su felicidad entre los comentarios donde escribió: “Lo más lindo que nos pasó en la vida”; al tiempo que su abuela paterna Carolina Baldini le dejó un “Feliz mes Fausti. Te amamos”.

En tanto, figuras del mundo del espectáculo cercanas de alguna manera a pareja, también dejaron sus likes y su saludos para que el pequeño nuevo integrante de la familia. Virginia Elizalde, Sol Pérez, Mica Tinelli, Brenda Di Aloy, Sofi Calzetti y Maca Rinaldi, son algunas de las celebrities locales que no dejaron pasar la oportunidad para saludar al flamante nieto del Cholo Simeone.

Faustino Simeone 1 mes

Las primeras fotos con las que Eva Bargiela y Gianluca Simeone mostraron la carita de su hijo Faustino

El pasado sábado 25 de octubre se convirtió en una fecha imborrable para Eva Bargiela y Gianluca Simeone: ese día llegó al mundo Faustino, su primer hijo, y la noticia no tardó en desatar una ola de ternura tanto entre sus seres queridos como en las redes sociales, donde cientos de seguidores celebraron la llegada del bebé.

Eva Bargiela 11

Tras las primeras horas de pura adrenalina, cansancio y emoción —propias del debut como padres— la modelo y el exfutbolista decidieron compartir con sus comunidades virtuales un extenso carrusel de imágenes que retrata paso a paso el nacimiento. Las fotos abarcan desde el instante en que Eva comenzó con las contracciones hasta el esperado regreso al hogar, ya convertidos oficialmente en una familia de tres. En esa publicación también se lo ve por primera vez a Faustino, con su pequeño rostro al descubierto.

Eva Bargiela 2

“Recap de los últimos cuatro días, los más especiales de mi vida”, escribió Bargiela como pie de las postales, dejando en claro el impacto emocional del momento. En el compilado aparecen escenas íntimas dentro de la sala de parto, acompañada por el equipo médico que la asistió durante todo el proceso, y también los primeros instantes de contacto piel a piel entre madre e hijo, incluido el inicio de la lactancia. Cada foto refleja la intensidad y la sensibilidad de esta nueva etapa que se abre para ambos.

Eva Bargiela 3

La confirmación pública del nacimiento llegó pasado el mediodía del mismo sábado, cuando la pareja compartió un mensaje cargado de ternura para dar la bienvenida al pequeño: “El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino”. El bebé pesó 4.085 kilos y su llegada no sólo movilizó a la familia y al círculo de amigos, sino también a numerosas figuras del mundo del espectáculo, que expresaron su cariño en los comentarios. Entre las celebraciones se destacaron los saludos de Luli Fernández, Ailén Bechara, Virginia Gallardo, Flopy Tesouro y Stephanie Demner, quienes se sumaron a la alegría por la nueva etapa que comienza para Bargiela y Simeone.

Eva Bargiela 4