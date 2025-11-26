La emoción de Eva Bargiela a un mes del nacimiento de Faustino: "Volvió a salir el sol"

Este 25 de noviembre el hijo deEva Bargiela y Gianluca Simeone, Faustino, cumplió su primer mes de vida, lo que sin duda fue todo un acontecimiento para la pareja y la familia en general.
Con una emotiva reflexión sobre la familia que construyó con Gianluca Simeone, Eva Bargiela conmovió a todos a cuatro semanas de haberse convertido en mamá.
Aunque aún acomodándose a la nueva dinámica familiar, la modelo y el exfutbolista compartieron las más tiernas imágenes del pequeño en sus redes sociales a modo de festejo virtual, lo que de inmediato generó un sinfín de saludos y felicitaciones, tanto de amigos, seguidores y familiares.
“Hoy hace un mes que en mi vida volvió a salir el sol. Faustino, un mes de vos, que llenaste nuestra vida de amor, ternura y alegría”, fue el mensaje que Eva le escribió a su bebé junto a un pequeño álbum de fotografías en su cuenta de Instagram donde puede verse cuánto creció en estos primeros 30 días de vida.
Pero claro que además sumó algunas otras postales en sus historias virtuales para los usuarios más expeditivos, quienes pudieron ver a Faustino haciendo morisquetas y hasta con carita de enojado, junto a las dulces frases : “Un mes enamorados de vos. Aunque a veces te caigamos mal”.
Asimismo, el papá expresó su felicidad entre los comentarios donde escribió: “Lo más lindo que nos pasó en la vida”; al tiempo que su abuela paterna Carolina Baldini le dejó un “Feliz mes Fausti. Te amamos”.
En tanto, figuras del mundo del espectáculo cercanas de alguna manera a pareja, también dejaron sus likes y su saludos para que el pequeño nuevo integrante de la familia. Virginia Elizalde, Sol Pérez, Mica Tinelli, Brenda Di Aloy, Sofi Calzetti y Maca Rinaldi, son algunas de las celebrities locales que no dejaron pasar la oportunidad para saludar al flamante nieto del Cholo Simeone.
El pasado sábado 25 de octubre se convirtió en una fecha imborrable para Eva Bargiela y Gianluca Simeone: ese día llegó al mundo Faustino, su primer hijo, y la noticia no tardó en desatar una ola de ternura tanto entre sus seres queridos como en las redes sociales, donde cientos de seguidores celebraron la llegada del bebé.
Tras las primeras horas de pura adrenalina, cansancio y emoción —propias del debut como padres— la modelo y el exfutbolista decidieron compartir con sus comunidades virtuales un extenso carrusel de imágenes que retrata paso a paso el nacimiento. Las fotos abarcan desde el instante en que Eva comenzó con las contracciones hasta el esperado regreso al hogar, ya convertidos oficialmente en una familia de tres. En esa publicación también se lo ve por primera vez a Faustino, con su pequeño rostro al descubierto.
“Recap de los últimos cuatro días, los más especiales de mi vida”, escribió Bargiela como pie de las postales, dejando en claro el impacto emocional del momento. En el compilado aparecen escenas íntimas dentro de la sala de parto, acompañada por el equipo médico que la asistió durante todo el proceso, y también los primeros instantes de contacto piel a piel entre madre e hijo, incluido el inicio de la lactancia. Cada foto refleja la intensidad y la sensibilidad de esta nueva etapa que se abre para ambos.
La confirmación pública del nacimiento llegó pasado el mediodía del mismo sábado, cuando la pareja compartió un mensaje cargado de ternura para dar la bienvenida al pequeño: “El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino”. El bebé pesó 4.085 kilos y su llegada no sólo movilizó a la familia y al círculo de amigos, sino también a numerosas figuras del mundo del espectáculo, que expresaron su cariño en los comentarios. Entre las celebraciones se destacaron los saludos de Luli Fernández, Ailén Bechara, Virginia Gallardo, Flopy Tesouro y Stephanie Demner, quienes se sumaron a la alegría por la nueva etapa que comienza para Bargiela y Simeone.