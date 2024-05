Las tiernas fotos de las primeras vacaciones de Melody Luz con su hija Venezia

"Jujuy, me tenés enamorada", escribió en la publicación de Instagram en la que subió varias fotos del espectacular viaje. Aunque Alex no asistió, el mediático le comentó el posteo. "Las amo, mujeres de mi vida. Mis ositas hermosas para toda la vida", escribió.

"Te amamos papuchi. La próxima te venís caquita, así no te extrañamos", le respondió Melody al hermano de Charlotte Caniggia.

Melody Luz reveló la fuerte interna que generó Lali Espósito en su relación con Alex Caniggia

Este miércoles Melody Luz habló en Socios del Espectáculo (El Trece) y habló algunas curiosidades de su relación con Alex Caniggia y cómo se lleva con sus polémicas en las redes sociales.

Lo cierto es que el hijo de Mariana Nannis se caracteriza por sus comentarios sin filtro tanto en televisión como en las redes y en los últimos meses fue duramente criticado por su descargo frente a la polémica entre Javier Milei y Lali Espósito.

Al ser consultada por este suceso, la bailarina reconoció que esto generó cierta discordia en la pareja. "Opinamos muy diferente en muchas cosas. Hay cosas que él hace por polémica, que creo que ni vos ni yo, y muchas veces ni él sabe si lo hace realmente para generar polémica o si realmente lo piensa", sostuvo.

alex caniggia sobre Lali Espósito.jpg

Y aclaró: "Hay temas que yo a veces no toco para que haya un buen clima en casa. Él ya sabe que yo la banco a Lali y él no la banca, así que se hablará de otra cosa. Pero intentamos no entrar en discordia con los temas que ya sabemos que no opinamos igual".

Incluso, al diferenciarse de Alex admitió que sueña con trabajar junto a la cantante pop. "A mí me encantaría algún día bailar con Lali y que no me unan a todo esto que haya dicho él, pero él ya es una persona grande y sabe lo que dice y por qué lo dice. Entonces si lo quiere tuitear, que lo tuitee. Yo no estoy pegada", concluyó.