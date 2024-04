El inesperado mensaje que Melody Luz le encontró a Alex Caniggia y pone en peligro su relación

“Si querés luchar por un mundo mejor, no le hablás a un chabón que acaba de ser padre, ¿no?”, escribió Melody dando a entender que otra mujer que le escribió a su pareja con mensajes fuera de lugar.

Inmediatamente sus fans se mostraron indignados con su historia y ella tuvo una polémica interacción con uno de ellos. "¿A quien tenemos que arrastrar de los pelos?", le comentó un usuario y ella contestó: "Lo poco de pelo que tiene es extensión".

Melody Luz le encuentra un mensaje a Alex

Melody Luz respondió a las duras críticas que recibe sobre su cuerpo: "Las que se hacen..."

Este martes, Melody Luz hizo un fuerte descargo desde sus redes sociales sobre las críticas que recibe sobre su cuerpo. La novia de Alex Caniggia y mamá de Venezia expuso los comentarios odiosos de una usuaria.

Lo primero que hizo Melody fue compartir una captura de la biografía de una internauta. “Mi mejor curva... mi sonrisa. Dar lo mejor de mí, amar, ayudar. La vida siempre es mejor si estamos rodeados de amor”, decía en la descripción.

“Las que se hacen las buenas vibras son las peores”, escribió la influencer sobre la captura. Acto seguido, mostró los crueles mensajes que le dejaba la usuaria.

“Ay, por favor, esa superpanza fofa que te quedó”; “Pará que no tenés un cuerpazo como para ponerte lo que te ponés. Y aparte, como si jamás hubieras usado filtro”; “Disculpame, pero yo a la semana me ponía los jeans ajustados de antes de estar embarazada. Se ve que ahora come y antes no comía nada” y “Tenés una terrible panza, parecés embarazada. Hace seis meses que la tuviste, ¿qué onda? ¿Qué te pasó?”, fueron algunos de los odiosos comentarios.

Más adelante, la bailarina escribió en sus historias de Instagram: “Después no me pregunten por qué no muestro a Vene. Por la gente buena y que nos sigue desde el principio amaría que la conozcan, pero atrás de las pantallas hay gente muy forr... que es capaz de meterse con un bebé. Resguardarla en redes me parece una hermosa manera de cuidarla”.

Melody Luz capturas.jpg

Melody Luz capturas 2.jpg