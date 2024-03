Laura Ubfal cruzó con todo a Sol Pérez en Gran Hermano 2023 y se negó a pedirle disculpas

Y Sol Pérez la cruzó: "No dije eso Laura. Dije que la critican por su vida privada, que si sube fotos a una aplicación, que si no las sube, que si hizo casting sábana... qué les importa eso con Sabrina dentro de un juego".

Embed

"Yo creo que te estás identificando Sol y vos sos una mina divina, maravillosa y laburante como pocas", le marcó Ubfal. Y ahí Sol estalló: "No me estoy identificada nada y no me encasilles en ningún lado Laura".

"Mostrá la agenda con la que viniste, una agenda así de Furia, cuando sos fanático no sos imparcial", añadió enojadísima la panelista.

Y la periodista le contestó: "¿Me dejas terminar de hablar? Digo lo que me parece, si vos hablas yo también puedo hablar". Y Sol le advirtió: "No hables de mí".

"No tiene nada que ver la belleza o no belleza, el juego de Sabrina es la que la deja afuera", finalizó Laura Ubfal su análisis en medio de un clima tenso.

laura ubfal.jpg

Santiago del Moro anunció las nuevas reglas que cambiarán todo en la casa de Gran Hermano

El conductor Santiago del Moro anunció este lunes en Gran Hermano, Telefe, dos nuevas reglas que se incorporan a partir de ahora al juego.

"Esto es sumarle juego al juego", comenzó diciendo el presentador sobre los dos sobres rojos que tenían en las manos. "Chicos, a partir de este momento queda habilitada la espontánea y la fulminante. Disfruten, jueguen", les reveló a los participantes del reality.

¿En qué consiste la nominación espontánea? El jugador que la utilice podrá darle tres votos a un compañero y dos a otro. La nominación habitual permite únicamente nominar con dos votos a una persona y con uno voto a otra.

La nominación fulminante, en tanto, permite que el participante mande a placa directamente a una persona. La fulminante convive con la espontánea pero a diferencia de esta última, solo puede ser utilizada una vez por jugador.