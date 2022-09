Laura Ubfal estalló de furia contra Viviana Saccone: gritos y enojos en los pasillos de Net TV

gossip.jpg Laura Ubfal conduce Gossip en la pantalla de Net Tv diariamente desde las 14 hs. Viviana Saccone le antecede en la misma pantalla con su ciclo Toda la vida.

Ubfal "Terminó su programa y se fue inmediatamente a la oficina de uno de los directivos y ahí empezó a hablar, enojada, gesticulando, agarrándose la cabeza y elevando la voz. ¡Puso el grito en el cielo! Estaba como loca, sacada. No es querida en el canal ni en el control”, informó la revista Paparazzi.

Y como si eso fuera poco, el semanario agregó que antes de hacer su furioso descargo en la dirección del canal, la conductora de Gossip pidió una tanda comercial ni bien comenzó su magazine de espectáculos, como lo ha hecho en otras oportunidades ya, para poner de manifiesto su molestia para con Viviana Saccone y su programa, aunque ella nunca se enteró del asunto.

Viviana Saccone Toda la vida con Vivi -Net tv.jpg

El contundente mensaje de Laura Ubfal a Marcela Tinayre tras años de peleas

Este año cuando Marcela Tinayre visitó LAM (América TV) pasó por los más diversos temas, y entre ellos recordó las chicanas de Laura Ubfal por sus entregas tarde en la pantalla chica durante 2021 dado que compartían pantalla, pero ahora la periodista le respondió picante y anunció cómo serán las cosas a partir de ahora dado que la hija de Mirtha Legrand comienza una nueva temporada de Las Rubias en Net Tv.

Había sido la angelita Andrea Taboada quien recordó los enojos de Ubfal con Tinayre el año pasado, pero la mamá de Juana Viale le restó importancia al tema y se limitó a deslizar "Porque yo tengo mucho sentido del humor. Soy bastante irónica. Entonces me pareció que ella no lo tenía. Se notaba. Decía barbaridades. Ella trabajó con mamá, nos conocemos de toda la vida. Pero me parece que, a veces, esas chicanitas que no hacen daño a nadie hacen que me pregunten esto”.

laura-ubfal-marcela-tinayre.jpg El contundente mensaje de Laura Ubfal a Marcela Tinayre tras años de peleas

Así, tras escuchar los dichos de Marcela Tinayre, Laura Ubfal salió a responderle desde su ciclo de espectáculos Gossip. “Ayer Marcela Tinayre en LAM, dijo que mandaba chicana. Dice que tiene humor y yo mando chicanas” comenzó la periodista, para inmediatamente agregar “Nos quejábamos porque entregaba tarde", y anunció "Y ahora, le entregamos nosotros. La vida te sorpresas, sorpresas te da la vida. Y revanchas... Así que si nos pasamos un minuto, bueno…", lanzó picante.

Asimismo el colaborador de la periodista de espectáculos en su programa de tv, Leo Arias, detalló “Piensen que nosotros llegábamos a entrar no 2 minutos más tarde, sino 15 minutos, 20 minutos más tardes”, por lo que Ubfal cerró filosa con la frase “La venganza será terrible”.