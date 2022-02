¿Laurita Fernández es encaradora o no se tira a la pileta hasta que haya agua?

Embed

Sobre la convocatoria para realizar la película de Marcos Carnevale, S.O.S, sostuvo: "Para mí trabajar con alguien de tanta experiencia siempre se aprende y está bárbaro eso, estoy muy contenta".

Sobre el cocinero Memo, quien pretende conquistarla, dijo: "Vino de invitado al programa, un copado total pero cero... lo que sí me pasa es que yo no sé encarar, no suelo hacerlo ni lo hice. Tengo un montón de amigas que si les copa alguien lo encaran abiertamente y yo hasta no estar segura y si la otra persona no avanza me puedo estar muriendo de amor que no voy a avanzar nunca, ya aparecerá, si aparece que encare porque yo no te voy a encarar nunca".