La reacción de Laurita Fernández ante los rumores de que tendría nuevo novio

"Amigas de ella eran las intermediarias en la charla en el boliche, y se hablaban por privado en el celular", agregó. Él es rugbier y surfer, además de especialista en biomecánica. A su vez tiene un posgrado en suplementación deportiva.

Lo cierto es que PrimiciasYa se contactó con Laurita Fernández y de manera categórica negó que esté saliendo con esta persona: "Cero, nada que ver. No estoy saliendo con nadie", afirmó.

laurita fernandez intrusos 3.jpg

Peluca Brusca reveló cómo quedó su relación con Laurita Fernández tras la separación

Luego de tres años de novios, con convivencia incluida, hace algunas semanas Laurita Fernández confirmó su separación de Claudio Peluca Brusca. Pero hace unos días, el productor televisivo habló largo y tendido tanto de lo que fue su relación con la bailarina y conductora, como también señaló cuál es el vínculo actual entre ellos.

Entrevistado en el programa de streaming Ya fue todo (de Jotax), el productor ejecutivo de Bienvenidos a ganar, justamente el formato de entretenimientos que conduce su expareja en la pantalla de El Nueve, habló largo y tendido del final de la relación, de cómo afectó lo laboral en la pareja, así como también reaccionó con ironía tras el acercamiento público que Fede Bal intentó con Laurita, también su exnovia.

Así, al momento de explicar por qué durante estos años prefirió evitar salir hablar sobre su noviazgo con Laurita, confió sincero: "durante todos estos años nunca fui de pararme ante un medio para hablar de la relación con mi novia. Porque la realidad es que a la gente o a los medios lo que le interesa es mi novia, es Laurita, no lo que yo opino de esa relación".

"Y como durante tres años me porté de la misma manera, no me parecía ponerme a contar...", agregó en referencia a los motivos del fin de la pareja.

Fue allí cuando Brusca, a pesar de su bajo perfil, sorprendió contando cómo se llevan hoy a tan poco tiempo de la ruptura, dado que siguen trabajando juntos. "Mi relación con Laura es espectacular. A Laura le tengo un amor impresionante. A mi me gusta ocupar el rol que tengo que ocupar en este medio", explicó relajado.

En tanto, sobre las versiones de terceros en discordia que se barajó cuando trascendió el final de la pareja, Claudio Brusca aseguró que "la información que se dio en su momento es completamente falsa”.

Y tras recordar las recientes declaraciones de Laurita admitiendo que tenían distintos proyectos personales en referencia de formar una familia con hijos, Brusca deslizó: “En este momento, en este vínculo quizás uno tenía más ganas que el otro, el otro no tenía ganas, pero... A lo mejor mañana Laurita vuelve con Federico Bal y tiene un hijo al mes", en clara referencia al reciente posteo del hijo de Carmen Barbieri.

“Estaba melancólico. Faltó el cartel de Insert Coin y está disponible”, sumó entonces de inmediato con humor para luego aclarar: “En joda, en joda. Laburé mil veces con él. Tanto con Fede Bal, con Fede Hoppe. Pasa que también Laurita tiene muchos ex... Entonces, yo laburé con la mayoría”, concluyó.