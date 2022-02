Laurita Fernández sorprendió al responder por la casa que compró con Nicolás Cabré

laurita.jpg

“¿Te quedaste con la casa que compraron con Nico? ¿O te mudas a otro lado?”, indagó una seguidora. Laurita Fernández agarró en guante y se sorprendió con su respuesta: “Yo no me quedo con nada que no sea 100% mío. No tengo nada de ningún ex".

La casa estaba en refacciones y todo indica que la pusieron a la venta. Tiene una planta alta con tres dormitorios, en la de abajo un living y un comedor con una cocina con barra integrada, más un playroom. Un buen jardín, con una galería donde estaba la parrilla y claro una pileta.

Laurita Fernández habló de sus dos ex: Fede Bal y Nicolás Cabré

Laurita Fernández se refirió como nunca a sus noviazgos con Fede Bal y Nicolás Cabré. Primero se hablo de Federico Bal y expresó: “Lo quiero mucho, viví con él un montón de cosas increíbles. De ahí a volver a ser pareja, nada que ver. Todos pasamos por momentos de calentura y enojos en cualquier ruptura".

Y remarcó: "Siempre me separé bien, me quedo con lo bueno del otro y recuerdo cada vínculo re bien, creo que el otro también se queda con lo bueno mío. Hemos agotado todos los recursos y cada uno entendió que no era por ahí. Intenté volver y me terminé dando cuenta de que no era. Yo no me arrepiento de haber vuelto o de haber intentado”.

Y sobre Nicolás Cabré, de quien se separó hace unos meses, contó que hasta le gustaría ir a verlo al teatro: “Si, por qué no, claro que lo iría a ver. Es una obra muy linda, no sé si estaré invitada, supongo, me encantaría porque a mí me gusta mucho ir al teatro”.

Sobre esta nueva etapa de soltera y con mucho trabajo, Laurita Fernández explicó: “Llego, me baño y me acuesto. Disfruto los momentos de llegar a casa y estar sola, no es que me incomoda estar sola, me encanta, estoy re contra bien. No es que estoy con ganas o buscando a alguien”.