Lauty Gram habló por primera vez de la China Suárez y dio detalles de los encuentros: "Es re..."

“Con la China la mejor. Es rebuena persona, es re copada”, dijo Lauty Gram ante la consulta por su relación con la actriz.

Y remarcó: “Cuando la conocí, me acuerdo de que se hizo un requilombo porque se filtró una foto en la que estábamos hablando en un after de la Bresh y la verdad, la mina es re copada, me cayó re piola, nos cagam... de risa”.

“Y sí, habremos salido a comer o al shopping, pero sin problemas porque salimos así, como lo más normal. No es que salimos como que nos estamos ocultando”, explicó el cantante sobre los encuentros con la actriz en públio.

Y dejó en claro: “La gente como que graba infraganti o con carpa, ¿viste? Yo como que lo noto cuando vamos a un lugar que están así, como grabando con el celular. Me da una vergüenza ajena… Y nada, como que lo filtran, como que nosotros lo estamos ocultando o algo, pero nada”.

“Solamente como que nos juntamos porque... Ya igual no la veo hace como tres semanas, pero cuando nos veíamos era porque nos cagábam... de risa juntos. La pasábamos piola entonces nos juntábamos más que nada por eso”, cerró Lauty Gram sobre su vínculo con la China Suárez del que tanto se habló en las últimas semanas.

china suarez 3.jpg

La romántica foto en público de la China Suárez y Lauty Gram

A unos meses de que confirmó su ruptura con Rusherking, a la China Suárez se la vinculó al tiempo con el joven cantante e influencer Lauty Gram.

La versión de romance sorprendía a todos y con los guiños cruzados de los dos en las redes sociales le da aún más fuerza a ese trascendido amoroso.

Lo cierto es que este fin de semana, Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame mostró la romántica foto de la China y Lauty juntos en público.

En la misma se los puede ver a ambos en la mesa de un local gastronómico y a la madre de Rufina, Magnolia y Amancio, que tenía una gorra, acariciándole el rostro al joven, en clara muestra de afecto.

“La noticia de la semana pasasda: la China Suárez y Lautygramcito en La Fernetería a puro mimo!”, expresó la instagramer con la foto de los dos en cuestión, sin esconderse y a la vista de todos.

Semana a semana, pese al silencio público de los dos, siguen apareciendo nuevos indicios de que el romance estaría cada vez más cerca de confirmarse.