"Le removí su historia": la firme respuesta de Marisa Brel a Verónica Ojeda tras el cruce en LAM

"Dije algo que ella no negó, algo que pasó hace 20 años", confió la periodista de América TV sin ánimo alguno de confrontar ni de continuar con el enfrentamiento. Al tiempo que se mostró empática y hasta la justificó a Ojeda al comprender que "estaba enojada". "Yo la entiendo", agregó serena.

"No me lo tomé personal. No soy eso. Sé quién soy", analizó entonces Brel en referencia a los duros calificativos de la mamá de Dieguito Fernando Maradona hacia ella. Y por último, concluyó reflexionando: "Sentí que sin querer le removí su historia y debe haber sido un momento muy doloroso. No era mi intención. Yo no entro en conflictos. No me gusta. No me gusta lastimar a nadie".

Marisa Brel, Ángel de Brito y Verónica Ojedad - captura LAM

Cómo fue el feroz cruce entre Verónica Ojeda y Marisa Brel en LAM

Un verdadero escándalo se desató al aire de LAM (América TV) en la noche del martes cuando Verónica Ojeda explotó de furia tras escuchar un comentario de Marisa Brel vinculado a Diego Armando Maradona, lo que provocó una reacción inmediata, un llamado telefónico inesperado y un cruce que dejó al estudio enmudecido.

Todo comenzó cuando la panelista recordó una carta documento que el Diez le había enviado en 2006, luego de que ella difundiera información sobre la relación que mantenía con Ojeda y un supuesto embarazo. En ese contexto, Brel sostuvo que Maradona estaba atravesando un momento de felicidad y enamoramiento: “Diego estaba tan enamorado y tan feliz por dar la noticia que lo dijo en un micrófono”, aseguró.

Las palabras no pasaron inadvertidas para Verónica, quien, molesta por lo que se estaba diciendo en televisión, decidió comunicarse de inmediato con Ángel de Brito para ejercer su derecho a réplica. Sin embargo, desde el primer momento dejó en claro una condición: no quería cruzarse al aire con la periodista que había hecho el comentario.

Lejos de descomprimirse, la situación se tornó cada vez más tensa. La condición no fue respetada y el intercambio subió rápidamente de tono. Las interrupciones, los reproches y los gritos marcaron un momento incómodo que se vivió en vivo y sin filtros.

“Disculpame que te llamé. Me llamaron todos para decirme que Marisa Brel estaba hablando de mi persona y de otra que no está, que es el papá de mi hijo. No me parece periodista, es nefasta”, disparó Ojeda sin vueltas. Y fue por más: “Siendo una mujer que le costó ser mamá en su momento, se tiene que apiadar con las mujeres que le costó como a mí tener a mi hijo, Diego Fernando, así que un poco de respeto”.

Embed

Brel intentó aclarar su postura y se defendió: “Yo no dije que vos estabas embarazada, yo dije que Diego anunció…”. Pero la respuesta no hizo más que encender la mecha. “Me dejás hablar, no quiero hablar con esa nefasta”, la interrumpió Verónica. Lejos de retroceder, la periodista redobló la apuesta: “No, a mí no me hables así. ¿Querés que cuente toda la historia? Te puedo contar con nombre y apellido quiénes estaban ahí”, aseguró, afirmando tener pruebas.

La discusión siguió escalando cuando Brel agregó: “Lo que yo digo es verdad, esa fiesta ocurrió, estaba toda tu familia, hablé con mucha gente de ahí… tus amigas que te traicionaron contaron todo. Hasta vos tenías un acuerdo con Diego. No eran amigas del ambiente, eran amigas de tu barrio”.

Visiblemente afectada, Ojeda apeló a un punto sensible: “Yo tengo un hijo de 13 años que escucha y ve todo. Así que un poco de respeto…”. La panelista volvió a insistir: “¿Pero qué parte te molesta? Yo no dije que vos estuviste embarazada, yo dije que anunció”.

Recién entonces se aclaró el período al que hacían referencia. “Estamos hablando de 2005, chicos…”, precisó Verónica. “Ah, vos sabés la fecha. Vos sabés de cuándo estoy hablando entonces”, retrucó Marisa.

El cierre fue el más duro. Con la voz quebrada, Ojeda relató uno de los momentos más difíciles de su vida: “Esto lo cuento una vez y no lo cuento más porque fue muy triste para mí. Casi lo pierdo a Dieguito… en el quinto mes de gestación tuve que estar postrada en una cama, tenía pérdidas. Casi lo pierdo, por eso nació ochomesino”.