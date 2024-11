Marisa Brel le respondió a Yanina Latorre por el polémico dato de su salida de Gran Hermano: "Me ensució"

“Los quería enchufar a vender esas bebidas que vende ella. Además, se ponía muy pesada con los camarógrafos y técnicos tratando de venderles esas bebidas. Esto no gustó a la producción”, indicó la angelita.

PrimiciasYa se contactó con Marisa Brel quien desmintió rotundamente este dato que aportó Latorre acerca del motivo detrás de su salida del panel de GH.

"Tiró fruta y me ensució. La verdad que no me gusta nada. Está todo bien con Yanina pero le dieron mala información. Nunca en mi vida convidé ni siquiera una bebida que yo vendo que lo podría haber hecho tranquilamente que son naturales", indicó Brel.

Y remarcó al respecto: "Nunca lo hice (de intentar vender ese producto a sus compañeros), le tiraron cualquiera. No me llamaron porque no les intereso para estar este año en el programa, nada más".

"Y también dijo que venían los chicos de Gran Hermano a dormir a mi casa. Vinieron dos veces Nacho, la Tora y Mora. ¿Por mí? No, porque se hicieron íntimos amigos de mi hija Paloma", dejó en claro Marisa sobre lo que contó Latorre.

En cuanto al vínculo de su hija con los ex Gran Hermano, la periodista señaló: "Se hicieron mejores amigos, nunca se quedaron a dormir. Vinieron dos veces: una por el cumpleaños de Paloma y otra a comer un asado".

"Qué ganas de ensuciarme. Si hay algo que no me gusta es que ensucien mi imagen, soy tan correcta con lo que hago y que te tiren un balde de mier.. por una mentira es muy injusto", expresó Marisa Brel.

Y apuntó sobre su salida del panel de GH: "Con todo esto me alegro de no trabajar en televisión. No lo elijo. Elegí a Gran Hermano porque me divertía mucho pero estas cosas no me divierten".

"Yo soy empresaria de Fuxion, tengo un equipo de mil personas en 8 países, vivo viajando, soy número uno en ventas en toda la compañía a nivel global, tengo más de 15 mil clientes", resaltó sobre su trabajo actual.

"Sí me angustió porque estaba desde el 2002 y no me la veía venir pero ya pasó", explicó Marisa sobre su angustia al decir que no estará más en Gran Hermano y contó que en las últimas horas intentó comunicarse con Yanina Latorre por lo que dijo al aire: "Ya le escribí ayer pero no me contestó aún", concluyó.

Santiago del Moro contó por qué Marisa Bel no seguirá en Gran Hermano: "Es una decisión de..."

En una nota con Intrusos, América Tv, Santiago del Moro se refirió a la salida de Marisa Brel de los debates de Gran Hermano, que regresa en diciembre por la pantalla de Telefe.

"Me enteré el otro día de su salida. Marisa es una conocedora del formato. Es una decisión de producción. Siempre se renueva el panel. Es algo que sucede en cada temporada", afirmó el conductor.

Del Moro mencionó que la decisión tuvo que ver con una estrategia de la producción para apuntalar la dinámica del programa. "Lo que trata de hacer la producción es de ir apuntalando los debates y el programa en si", agregó.

El conductor advirtió que no descarta que Marisa esté más adelante en los debates. "Tengo la mejor con ella, con todos. En algún momento volverá porque hace muy bien su trabajo".

Por último, Del Moro se mostró entusiasmado con el inminente debut del reality. "Laburando mucho. Estamos debutando en diciembre. Vamos a tener estudio nuevo, con mucha tecnología, y una casa refaccionada, con sectores nuevos también", adelantó.