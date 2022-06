Leonardo Jurado, el participante de La Voz Argentina 2022 que entristeció a Ricardo Montaner

Ricardo Montaner Leonardo Jurado captura.jpg Ricardo Montaner eligió a Leonardo Jurado al escucharlo en La Voz Argentina 2022 por la tristeza que le transmitió con su interpretación.

Así, el joven que ya cursó la carrera de licenciatura en economía y ahora va la licenciatura en física se alegró al tiempo que se sorprendió mucho al recibir la devolución de Ricardo Montaner, quien le aseguró "Me dio tristeza escucharte, Esa tristeza que transmite alguien que sabe transmitir. Me hiciste caer en el ambiente que propiciaste con tu interpretación, y ahora me cuesta cambiar de tema. Si viene otro participante con un tema más arriba, me costaría entrar después de este ambiente que sembraste en mi corazón".

En tanto, Pastorutti le confesó a Leonardo que no sintió tristeza porque se enfocó en su voz, que le gustó mucho. Por último, Lali Espósito hizo saber su arrepentimiento por no haber girado para luchar por tenerlo en su team. Finalmente el jujeño se decidió por el equipo de Ricardo Montaner, desde el que se entrenará y competirá para intentar consagrarse como La Voz Argentina 2022.

El drama del participante de La Voz Argentina 2022 tras contagiarse de coronavirus

El año pasado Hugo Ruiz Moreno se presentó en La Voz Argentina 2022 y tras deslumbrar a los jurados quedó dentro del equipo de Lali Espósito. Sin embargo, la vida le jugó una mala pasada y tuvo que abandonar el ciclo. El hombre, oriundo de Salta, se contagió de coronavirus y lo afectó muchísimo. Debió internarse y tuvo que dejar el ciclo. Hugo tardó entre 6 y 7 meses recuperarse.

Pero este año tuvo la revancha. Ya recuperado, Hugo se puso en contacto con la producción del ciclo y avisó que ya estaba en condiciones de volver a presentarse, y así fue.

lali.jpg El año pasado Hugo Ruiz Moreno debió abandonar el reality al contagiarse de Covid. Este año volvió a La Voz Argentina 2022 y va por la gloria.

El hombre se presentó con su guitarra y volvió a deslumbrar a todos, Lali volvió a tomarlo en su grupo y tuvieron una cálida charla sobre el escenario.

“Él es Hugo, él estaba en La Voz Argentina, él pasó esta instancia por eso está marcado que es de mi Team, porque yo lo había elegido. Es muy emocionante que Hugo esté acá, él no pudo seguir en el programa después de que había sido elegido en el Team Lali”, expresó la jurado.