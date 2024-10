Licha se mostró entrenando mientras espera saber si lo operan y generó preocupación por su salud

Embed

Así las cosas, este miércoles Navarro se mostró desde sus Instagram Stories en el gimnasio. Allí, con un cabestrillo en su brazo izquierdo, le contó a sus casi 600 mil seguidores lo ocurrido, les agradeció por el apoyo y mientras aguarda el resultado que definirá si lo tienen que operar, anunció que igualmente seguirá entrenando.

"Quiero agradecer a toda la gente que me estuvo mandando mensajes estos días preguntándome qué me había pasado. Les cuento: el domingo en la pelea me desgarré el bíceps del antebrazo y se me cortó el tendón", explicó de entrada.

Al tiempo que agregó: "El otro día me hice una resonancia y estamos esperando a ver si el corte es parcia o total para ver si me tengo que operar". Y tras confiar que ahora debe concentrarse en su recuperación, aseguró que "eso no significa que deje de entrenar". "Así que hoy vine a hacer piernas y un poco de bici", concluyó Lisandro mandando besos a todo su fandom para luego mostrarse a puro ejercicio.

Licha Navarro entrenando - captura IG.jpg

Licha habló de la brutal interna de los Bro tras su salida del streaming: "A espaldas de..."

Hace algunas semanas, Lisandro 'Licha' Navarro habló en LAM (América TV) de su salida del streaming de Los Bro y dio detalles del conflicto. "Estoy raro, tampoco sé cómo se filtró. La idea era hablarlo en vivo mañana", afirmó el ex Gran Hermano.

"Empezó a haber conflicto, las cosas no fluyeron como nos habíamos comprometido desde un principio. Se tomaron un par de decisiones sin consultarnos", comenzó diciendo Licha.

"Algunos hablan de que a vos y a Nico no les dieron tanto lugar", le comentó el cronista Alejandro Castelo. "El streaming cuando se nos propuso era una charla de un grupo de amigos, que sea distendido y empezaron a pasar algunas cosas en las últimas semanas... de repente había un invitado pactado y te lo bajaban a último momento", contó.

Luego, el cronista le consultó por sus compañeros con quien hace el programa, Martín Ku, Bautista Mascia y Nicolás Grosman, y Licha respondió: "Con el tema compañeros no tengo nada para decir, la verdad es que les deseo lo mejor. Entiendo que hoy Nico no vino hoy al stream. No sé si fue porque a espaldas de Nico le hicieron una nota a Flor Regidor".

"Nosotros no somos Se Pico”, remarcó sobre el programa de Gastón Trezeguet. "Esto era una charla entre amigos. Recién lo llamé a Nico y no me atendió; lo están matando y en su lugar de trabajo lo deberían proteger", disparó.

Inmediatamente, el movilero le preguntó por la incorporación de Marisol, la novia del Chino. "En un momento hablamos y dijimos 'somos cuatro huevos', necesitamos poner a una chica que le meta otra chispa. Después se terminó tomando la decisión porque en el chat pedían que esté Marisol y no me parece mal en sí, pero creo que tenía que ser una decisión que se charle entre todos", sostuvo.