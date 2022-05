Lionel Messi sorprendió a Antonela Roccuzzo en el Día de la Madre en España

antonela.jpg

La Pulga y los niños llenaron el living con globos en forma de corazón para homenajear a Antonela, con motivo del Día la Madre, que se celebra cada 1° de mayo en España.

La mujer del jugador compartió una imagen en su Instagram, donde están Mateo, Ciro y Thiago, sosteniendo los globos. "Feliz siempre con ustedes! Los amo!", e xpresó Antonela en el posteo.

La inesperada reacción de Antonela Roccuzzo con un fan, que intentó filmarla con su teléfono

Alexis Gaona es paraguayo, juega al fútsal y vive en Madrid. El fin de semana, el joven estuvo en París y se cruzó con la mujer de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, que estaba paseando con sus hijos.

El muchacho salía de un local cuando vio a la rosarina. Enseguida, agarró su teléfono y empezó a filmar.

Antonela tapó la cámara de su celular y le dijo que no quería que hiciera grabaciones de sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

En ese instante, Alexis se detuvo y le pidió disculpas a la mujer del ídolo.

Acto seguido, la rosarina le dijo que podían sacarse una selfie. El joven aceptó encantado y relató luego la situación en su cuenta de Twitter.

image.png

"La esposa de Messi me pidió que no le grabara a sus hijos. Bajé mi cel y le pedí disculpas. Ahí me dice que si quería, me podía sacar una foto con ella", explicó Alexis.

Finalmente, su historia y su selfie con la mujer de Messi no tardó en hacerse viral.