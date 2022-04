Wanda Nara y Mauro Icardi, marginados de la élite del PSG ¿por decisión de Antonela Roccuzzo?

Después de unos días en Buenos Aires, Wanda regresó a París y habría visto nuevos chats entre su pareja y la actriz.

Como si eso fuera poco. Leandro Paredes, futbolista del PSG, subió una foto, que grafica el solitario presente de Mauro Icardi y su mujer en Francia.

En la imagen en cuestión, está Paredes junto a Lionel Messi, Ángel Di María, Leandro Paredes y Ander Herrera. Todos están con sus respectivas parejas.

foto-messi-y-los-cracks-del-psg.jpg

En la izquierda se destacan La Pulga junto a su mujer, Antonela Roccuzzo.

En publicación llama la atención la ausencia de Wanda Nara y Mauro Icardi. Al parecer, la botinera y el futbolista no fueron invitados a ese encuentro.

Ángel de Brito reposteó la imagen en su Twitter y advirtió la ausencia de la rubia y su pareja.

"¿Se olvidaron de invitar a…?", comentó el conductor de LAM, en referencia a Wanda y Mauro.

Algunas versiones indican que la mujer de Messi, Antonela Roccuzzo, no tiene la mejor relación con la mediática.

Eso podría explicar por qué Wanda y Mauro no están en esta foto.

Aunque, por el momento, de desconoce por qué motivo la rubia y el jugador no fueron invitados.

¿Fue por decisión de Roccuzzo? ¿Están pasando por una crisis? ¿Hay internas en el PSG? Pronto la verdad saldrá a la luz.

image.png

El sincericidio de Wanda Nara sobre la entrevista con Susana Giménez

A fines del 2021, Wanda Nara se volvió la mujer más buscada. Después del escándalo con La China Suárez y el coqueteo con Mauro Icardi, la botinera se convirtió en la figura más difícil.

En ese entonces, la rubia decidió hablar en un mano a mano con Susana Giménez.

Hace unos días, en un móvil con LAM (América TV), Wanda explicó que ella había arreglado grabar un especial con Susana, antes de la explosión por los mensajes de La China a Mauro.

"Yo hablé con Susana porque estaba pautado el viaje de ella a París. Me parecía hipócrita mostrarme en un parque de diversiones y no hablar. Entonces, yo les dije (a los productores): hagamos una nota y que Susana me pregunte lo que me quiera preguntar", detalló.

image.png

En ese instante, Yanina Latorre opinó que Wanda prefirió salir en el programa de la diva porque se iba a sentir más contenida y no iba a responder de asuntos escabrosos.

"Lo tenías pautado, está bien, lo entiendo, pero también creo que era más cómodo darle una nota a Susana que a Ángel porque ella es muy light", señaló la panelista.

"El tema con Susana es que me pagaron una fortuna. Tengo muchos hijos que mantener", se sinceró la botinera y añadió: "No tengo problema en sentarme a tomar mates con Ángel".

Wanda reiteró que tenía un acuerdo con Susana y Telefe, que era previo al escándalo por el triángulo amoroso. "La verdad es que había un contrato antes (del Wandagate) para hacer los especiales y lo que yo agregué fue la entrevista", sentenció.