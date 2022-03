Lizy Tagliani, sobre su relación con Leo Alturria: "Lo sigo amando"

Lizy decidió irse corriendo de la puerta del teatro y no dar declaraciones cuando el cronista, Alejandro Guatti, le preguntó por el presente sentimental de su ex.

"Leo está jugando a dos puntas. Estaba conociendo a una chica, pero también me consta que estaba volviendo con Lizy", señaló la periodista Marcela Tauro en el ciclo de América TV.

Este martes, la capocómica volvió a hablar con Intrusos y explicó su reacción.

"Me dio mucha vergüenza y tristeza. Le pedí disculpas a Alejandro Guatti. En ese momento, me enteré de todo", sostuvo.

Respecto a su vínculo con Leo, Lizy lanzó una frase contundente.

"Lo amo con todo mi corazón, pero nunca sería un obstáculo para que alguien sea feliz. Hoy lo sigo amando, no puedo cerrar los ojos y abrirlos y hacer como si nada hubiese pasado", concluyó.

La palabra de Antonella, ¿la nueva novia de Leo Alturria?

Este martes en Intrusos habló nuevamente Antonella, la mujer que estaría iniciando un noviazgo con Leo Alturria.

"La verdad es que yo no soy una mina jodida. No es que me metí en una relación, yo sabía que estaban separados", sostuvo en el ciclo de América TV.

Antonella resaltó que Leo le aclaró que su vínculo con Lizy era de amistad.

"Yo sabía que estaban separados y que se llevaban bien", sentenció.