Llanto y acto fallido: cómo fue la defensa de Claudio Contardi en el juicio por abuso a Julieta Prandi

Según comentó el periodista, Claudio Contardi cortó su relato por unos segundos y reconoció "estar nervioso" en su exposición. "Con el tiempo empezó el problema de los nenes. 14 de febrero de 2019 Julieta viene con un camión de mudanzas y me dijo que se llevaba a los nenes, yo no tuve ningún problema", dijo el ex de la modelo.

"Estuvios enamorados y tuvimos dos hijos que ella también quería. Ella decía que estaba secuestrada, ella manejaba, tengo videos de eso, y ella me denunció por violación de la libertad", aseguró Contardi.

"Se me acusó de estafador y siempre todo estaba a nombre de ella. Si fuese estafador no le hubiera puesto las propiedades a nombre de ella", siguió su relato.

Y el periodista remarcó un momento particular de la indagatoria donde el imputado habría dicho "nunca abusé de ella sin su consentimiento".

"Lo que está diciendo Contardi es que fue una relación consentida, que no hubo abuso. Si lo dijo así, se embarró solo", explicó Mauro Szeta sobre los datos que le llegaban desde el interior de sede judicial y el acto fallido que habría tenido el ex de Prandi al momento de declarar.

Qué decía Julieta Prandi sobre su larga lucha por el juicio oral a Claudio Contardi

"Estoy muy agotada, llego cansada después de muchas frustraciones e idas y vueltas, no fue fácil el camino hasta acá en medio de tantas apelaciones y de tantas instancias a las que subí sometida una y otra vez, que no hicieron otra cosa más que revictimizarme", expresaba tiempo atrás Julieta Prandi en un mensaje publicado por Clarín a través de su abogado Javier Baños, del estudio de Fernando Burlando.

"Ha sido un camino lleno de obstáculos e incomprensiones por parte de muchos funcionarios, pero confío plenamente en mis abogados y en la Justicia, sobre todo, en la Justicia divina. Creo que por fin ha llegado la hora de la verdad y que cuando pase este juicio comenzará una nueva etapa en mi vida. Confío que los jueces estarán a la altura y estarán listos para hacer justicia de una vez por todas", añadió la modelo.

Julieta Prandi y Claudio Contardi, padres de Mateo y Rocco, firmaron el divorcio en 2019 tras diez años en pareja y luego la modelo inició una larga batalla judicial contra su ex marido que recién ahora en este 2025 dará curso en el juicio.

"No estamos ante un caso más de violencia de género y abuso, estamos ante un verdadero emblema de que la sociedad y la Justicia deben observar para actuar con la celeridad y la eficiencia necesarias para evitar que esta clase de episodios se conviertan en un extenso calvario como el que padeció Julieta. Este juicio debe mostrarnos con toda crudeza la realidad que como sociedad debemos cambiar", indicó desde sus historias de Instagram Fernando Burlando, abogado de la modelo.