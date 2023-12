Lola Latorre se disculpó con Pampita en el Bailando 2023 por las dichos de Yanina

Lola Latorre en Bailando 2023.JPG

Al tiempo que agregó firme: “Por eso, como soy la que da la cara acá, te quería decir que yo te admiro como persona, como mujer y como profesional. Las cosas que están diciendo, no las pienso”.

Fue allí cuando Carolina Ardohain le respondió muy calma con su habitual sonrisa, pero no menos filosa. “Vos no tenés que pedir perdón por nada. La madre que nos toca, uno no puede hacer nada. No tenés nada que decirme y yo hablé con tu mamá”, aseguró la modelo.

“Es que muchas veces me adjudican cosas que les pasan a mis viejos, como si uno por ser hijo pensara de la misma manera. Yo voy de frente y no me gusta generar quilombos con nadie por eso te lo digo”, explicó entonces Lola Latorre.

Pero Pampita, con vasta experiencia en enfrentamientos mediáticos le aseguró a Lola: “No me ofendí ni nada, se lo dije a tu mamá, no pasa nada. Cualquier mamá con su hijo no es objetivo”. Y ante la confesión de la participante de que le prohibió ir a su madre al programa, la jurado lanzó pícara: “Pero qué pena. Me hubiera encantando verla en persona. Así hablábamos en directo nosotras. La voy a estar esperando”.

Yanina Latorre destrozó a Pampita tras la devolución a su hija en el Bailando 2023: "Lola es fina de nacimiento"

Ya es sabido que Yanina Latorre no tiene filtro y se caracteriza por decir todo lo que piensa, sin importarle las consecuencias. Esta vez la rubia opinó de Pampita y la destrozó en un vivo de Instagram. Resulta que en una devolución en el Bailando 2023 (América TV), la jurado fue crítica con la participante Lola Latorre, por lo que Yanina opinó al respecto y dio a entender que la modelo envidiaba a su hija.

“Yo creo que Lola no es tilinga. Lola no es peleadora, no se va a levantar a Marcelo, ni va a chapar con Martín Salwe, ni va a gar... a la pista”, dijo la panelista sobre la actitud de su hija en el programa y agregó: “Ahí hay un punto de quiebre donde ella es solamente baile, es muy educada. Entonces en ese candombe, vas quedando como muy blanca, muy tranquila. Y ahí es donde yo creo que a Ángel puede no gustarle”.

Pampita Yanina Latorre

“Lo de Pampita me extraña un poco, pero bueno… Por ahí Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo. Pampita es una nena que fue persiguiendo un montón de sueños, como ser divina, fina, vivir en Barrio Parque, vestirse de blanco. Ser top. Lo logró, pero le costó”, disparó polémica.

“Lola ya nació fina así. Es fina de nacimiento, amor”, lanzó filosa. “Creo yo. Ustedes saben que digo verdades y las digo acá en el vivo para que después recorten y se lo manden. No estoy agrediendo a nadie, estoy diciendo la verdad”, cerró.