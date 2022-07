Los 8 escalones del millón: la emoción de la participante que ganó y podrá ayudar a su hija

“Tengo una hija de 20 años, se llama Magnolia. Ella viene de un proceso muy complicado por una enfermedad y salió hace poco”, dijo. Y luego sumó: “Y bueno, mi idea es regalarle una compu para que pueda estudiar”.

Además, la ganadora de la primera edición del programa manifestó que otro de los planes era invertir parte del dinero en un viaje al Sur del país para vacacionar con ella y pasar tiempo de calidad juntas.

La explosiva respuesta de Nicole Neumann a Luli Fernández por acusarla de bajarla de Los 8 escalones del millón

Hace unos días, Luli Fernández apuntó contra Nicole Neumann y la acusó de haberla bajado de Los 8 escalones del millón.

Según la panelista de Socios del espectáculo, la ex de Fabián Cubero habría pedido que no la reemplace en el programa que se emite por El Trece.

Y en las últimas horas, Nicole le hizo frente a Luli mediante un explosivo descargo. En una nota con la revista Paparazzi, Nicole Neumann la desmintió: "Es gente que no me conoce. Claramente, la gente que me conoce sabe que esa (bajar a alguien de un trabajo) no es mi filosofía de vida. Yo no actúo así, pero cada uno es libre de decir y sacar las deducciones que le parezcan".

"Lo que no es verdad no me afecta, uno le da poder a lo que quiere y a lo que siente. No me afecta porque no es verdad", remarcó.

"Obvio que yo a ella la conocía, hemos compartido trabajos hace años, y eventos... Ya nada me sorprende de la gente, pero está todo bien, ojalá que cuando yo no venga al trabajo la vuelvan a convocar para reemplazarme, será un placer", cerró Nicole.