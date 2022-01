Antonio Gasalla reapareció en TV: "Dejé un poco de trabajar"

“Por ahora sigo respirando, tengo vida y lo que dejé un poquito es de trabajar, pero estas son cosas de la vida”, así definió Gasalla su presente luego de dos años sin subirse a un escenario.

El humorista relató que se sorprendió cómo cambió la calle Corrientes después de la pandemia. "Las veces que caminé por acá, hace unos pocos meses atrás, era muy raro todo: no había luz por las calles y la verdad que no entendía mucho. Me costó darme cuenta que, en mismo teatro, hay varios espectáculos", señaló.

Al ser consultado sobre la posibilidad de regresar a las tablas, Gasalla indicó que, por el momento, no está en sus planes. "No tengo algo adentro mío que me diga ‘¡Trabajá, trabajá, trabajá!", sostuvo.

"¿Estás bien así? ¿Hay algo para el futuro?", retrucó el cronista. "Te agradezco la palabra futuro. El futuro lo espero porque estúpido no soy, ni tampoco soy una mal persona conmigo mismo, quiero seguir viviendo, pero yo ya elegí qué hago en mis días", sentenció.