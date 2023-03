Los detalles de la causa por enriquecimiento ilícito que enfrenta Romina de Gran Hermano 2022

“En enero de 2019 realizaron una serie de allanamientos porque detectaron que había un entramado entre Festa (su expareja y exintendente del Partido de Moreno), Uhrig y supuestos testaferros que eran empleados de la municipalidad y que no tenían capacidad para comprar autos ni bienes pero que aparecen como ‘interpósitas personas’”, dijo el periodista en su nuevo ciclo por TN, "Somos Buenos".

Según Wiñazki, Romina posee dos lotes en el barrio cerrado Terravista y tres lotes en Cafayate, Salta, por un valor de 150 mil dólares, y autos de lujo. A la vez, desde 2018, Festa y Uhrig aparecen a cargo de dos empresas: Arroyo del Oeste y Arroyo del Centro.

“Ambos están bajo sospecha de enriquecimiento ilícito y Festa tiene una causa en juicio oral por haber contratado ñoquis. Es por nombrar empleados, quedarse con la plata y hacer que esos empleados tengan que ir a actos proselitistas de Cristina Kirchner”, cerró el comunicador.

Gran Hermano 2022: la inesperada confesión de Romina a Nacho

Anoche, los participantes de Gran Hermano 2022 se enfrentaron en una difícil prueba por el liderazgo. Los chicos tenían que mantener el equilibrio en rueda.

Romina Uhrig y Nacho Castañares llegaron a la final del desafío, pero la ex diputada perdió y el joven de Almagro se clasificó como uno de los cuatro mejores del reality.

Más tarde, en una charla con Nacho y Julieta, Romina les confesó que ella se sentía con energía para continuar con la prueba. Sin embargo, decidió soltarse y caer porque no tiene miedo de enfrentar la placa de nominados, si es que la votan sus compañeros.

"Y me ponía a pensar 'zafo de vuelta y voy a estar una semana más yendo y pensando si la gente me banca o no'. Como vengo pensando desde la semana pasada que me salvó el Primo. Si me tengo que ir este domingo me voy pero no voy a estar esquivando la placa ni en pedo. Te juro que eso pensaba", reflexionó la ex diputada. "Me re gusta ese pensamiento tuyo porque cualquiera hubiera dicho 'mejor, zafo y me quedo una semana más'", sentenció el joven.