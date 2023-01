Los detalles de la feroz interna entre Nicole Neumann y Fabián Cubero por su hija mayor, Indiana

En el ciclo de Flor de la V explicaron que hay una feroz interna entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, con su hija mayor como rehén.

Al parecer, Indiana tiene una mejor relación con su papá, el ex jugador, y su pareja, Mica Viciconte. Y eso no le cae nada bien a la modelo.

De hecho, en Intrusos dieron a conocer que Nicole le negó una autorización a Indiana para salir del país. "Cubero y Mica iban a ir a Punta Cana con Indiana, pero Nicole no autorizó la salida del país de la menor", indicó Pampito en el programa de espectáculos.

Así las cosas, el vínculo entre la rubia y su ex, Fabián Cubero, se vuelve a tensionar y cada vez se hace más difícil la organización familiar.

image.png

Los motivos por los que Indiana Cubero no viajó con Nicole Neumann, y se quedó con su papá y Mica Viciconte

No es una novedad que la relación entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana, no está pasando por un gran momento. Luego de pasar las fiestas con su papá, Fabián Cubero, y su pareja Mica Viciconte, en reiteradas oportunidades la adolescente decidió no acompañar a su mamá en sus viajes.

Por estas horas, la modelo se encuentra de vacaciones en Europa, y en las imágenes que subió a su cuenta de Instagram no se ve la presencia de su primer hija, abriendo de nuevo el juego a todo tipo de especulaciones.

Lo cierto es que Indiana ya tendría decidido instalarse definitivamente en la casa que su papá comparte con Mica y su pequeño hermanito, Luca.

image.png

Si bien ninguna de las partes confirmó que la adolescente se mudará a la brevedad al hogar de Cubero y Viciconte, las pruebas están a la vista, y los momentos que Nicole comparte con Indiana son cada vez menos.

Desde su decisión de pasar Navidad con su papá, hasta no participar de su viaje a Punta del Este, y por lo que muestran en sus redes sociales, un ámbito que para ellos ha sido un lugar de expresión y catarsis a lo largo de su carrera, la relación madre e hija iría de mal en peor.