Los detalles de la oferta que recibió Furia de Telefe tras quedar eliminada de Gran Hermano

Con ese objetivo, el fin de semana, Furia participó de un vivo en Twitter organizado por su club de fans. En la trasmisión tuvo la oportunidad de charlar con algunos de sus fieles admiradores, quienes le contaron anécdotas de las campañas para darle apoyo.

En la conversación, la entrenadora de crossfit adelantó que recibió una propuesta profesional en Telefe. "Estoy muy segura que me pueden dar un streaming. Esto se pica.... yo me debo al público. Lo que siempre jodíamos era llenar mi casa con cámaras, que estaría re copado. Se puede hacer. Pero ya con estar en el día a día, y que ustedes me acompañen, para mí es un montón", detalló.

En el vivo, Furia mencionó que tiene intenciones de plantear romper sus contrato o renegociar algunas cláusulas. "Tengo una reunión importante en el canal. Me voy a sentar a hablar de manera cautelosa y tranquila", advirtió.

La propuesta laboral que recibió Furia de Gran Hermano

El último martes la jugadora más polémica de Gran Hermano (Telefe), Juliana 'Furia' Scaglione, quedó eliminada del reality. La doble de riesgo se fue de la casa más famosa del país con el 62,4 por ciento de votos del público.

Aunque a la tatuada todavía no le entregaron su teléfono celular y continúa en aislamiento en el hotel, la reciente eliminada ya recibió una importante propuesta laboral por parte de una figura del espectáculo.

El productor y director Flavio Mendoza publicó en X (ex Twitter) un mensaje para Furia. “¿Furia estás lista para mi nuevo show?”, escribió el artista mostrando interés en sumar a Scaglione en algún futuro proyecto.

Las reacciones de los fanáticos y los haters no tardaron en llegar y expusieron sus opiniones al respecto. "Está más lista para el loquero que para laburar"; "Te vas a arrepentir, jajaja"; "Nace una estrella en el espectáculo", y "Ella es show, ¡la van a romper toda! Nuestra Gran hermana", entre otros.

Esta no fue la única propuesta, porque en Intrusos (América TV) contaron que la jugadora fue tentada para volver a la casa de Gran Hermano y ser participante de la edición chilena del reality. "Fue convocada para edición de GH Chile, que empieza a grabarse en la casa de Argentina, con la conducción de Cecilia Bolocco", contó Guido Záffora.