El palazo de Flor Vigna a Luciano Castro para promocionar su nuevo videoclip: "Guapa sí..."

En ese mismo tono, profundizó sobre lo que significa atravesar el dolor y transformarlo: "El miedo a volver a amar, el miedo a la traición, se te queda impregnado en el corazón. Con el tiempo entendí que sanar no es callar y listo. Que soltar no tiene que ver con hacerse la superada, sino con mirar lo vivido de frente. Alquimizar el dolor. Transformarlo en aprendizaje".

Por último, cerró con un mensaje que resume el espíritu de la canción: "Que lo que dolió se vuelva cicatriz, no para endurecerte, sino para recordarte que nunca más tenés que hacerte tan mal a vos misma. De eso habla esta canción. ¡De subir la vara con vos! De aprender a amarte mejor".

Qué dijo Moria Casán de Flor Vigna al escuchar su canción para Luciano Castro

Como parte de la difusión de su nuevo lanzamiento musical, Flor Vigna publicó un video en sus redes y aprovechó para ironizar sobre su ex, Luciano Castro, tras hacerse pública su infidelidad con Griselda Siciliani.

En el programa La Mañana con Moria (El Trece), la Lengua Karateca se refirió al tema y apuntó contra la cantante. "Es una bailarina impresionante y hace boxeo también, hace todo, pero en el canto le falta pegarla", comentó la conductora con su estilo característico.

"Le falta pegar un éxito", insistió Moria Casán, marcando con claridad que, en su opinión, Vigna aún no consiguió afirmarse dentro del mundo musical.

Por su parte, Naza Di Serio detalló la táctica que eligió la artista para posicionar su tema: “Es una canción nueva que hizo y, para viralizarla, empezó este video con 'Oye, guapa'”.

La conductora, fiel a su tono filoso, fue más allá y añadió: "Le falta soltar, ella se quedó enganchada con la parte genital de este chabón. Una vez lo comparó con (Nico) Occhiato".

Moria continuó con su crítica sin filtros y disparó: "Parece que no puede largar esa parte. Cuando estás enganchado con algo que te quedó colgando ahí, papito".

En la mesa también se repasó el origen de la polémica: "Ella obviamente contó en varias notas que él fue infiel con Siciliani".