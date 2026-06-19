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SIGUE EL ESCÁNDALO

Los duros mensajes que recibió Nico Occhiato por la polémica de Luzu: la ligó Flor Jazmín

Nico Occhiato, al frente del canal de streaming, fue fuertemente cuestionado en redes por el escándalo de Flor Peña, pero en la catarata de críticas también terminó involucrada su pareja, Flor Jazmín Peña. Mirá.

19 jun 2026, 09:30
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Los duros mensajes que recibió Nico Occhiato por la polémica de Luzu: la ligó Flor Jazmín

Los duros mensajes que recibió Nico Occhiato por la polémica de Luzu: la ligó Flor Jazmín

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Los duros mensajes que recibió Nico Occhiato por la polémica de Luzu: la ligó Flor Jazmín

Nico Occhiato quedó en el centro de la tormenta tras el escándalo que sacude a Luzu TV por la difusión de la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi en el día de ayer de la mano de Florencia Peña, por lo que la la ola de mensajes críticos en redes sociales no tardó en explotar con fuerza. El conductor y director del canal de streaming recibió una catarata de comentarios lapidarios luego de compartir el comunicado oficial del medio.

La crisis en Luzu TV se profundizó después del episodio que involucró la circulación de una información errónea al aire sobre el estado de salud del padre de Lionel Messi, lo que derivó en un fuerte repudio público y en medidas internas anunciadas por la plataforma. Sin embargo, la reacción de Occhiato al difundir el descargo oficial no logró descomprimir la situación, sino todo lo contrario.

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El hecho se originó cuando Florencia Peña comunicó en vivo la supuesta muerte de Jorge Messi, un dato que fue rápidamente desmentido por su entorno familiar. Más tarde se aclaró que el padre del capital de la Selección Argentina de fútbol atraviesa un problema de salud delicado, aunque permanece bajo control médico y con evolución favorable, según indicaron sus allegados.

flor jazmin peña

En ese contexto, Nico Occhiato compartió en sus redes el comunicado en el que Luzu TV calificó como “inadmisible” la difusión de información sin verificación y confirmó la desvinculación de los responsables del episodio. Pero el intento de respuesta institucional no logró calmar la bronca de los usuarios, que inundaron la publicación con críticas directas.

Entre los comentarios más duros que se multiplicaron bajo el posteo del conductor, varios apuntaron incluso contra Flor Jazmín Peña, novia de Occhiato, quien no tuvo participación en lo ocurrido, lo que alimentó aún más la controversia. “Que aplique para tu novia también, por como se expresa”, lanzó una usuaria en referencia al descargo.

Otro mensaje fue todavía más contundente al incluir a la producción y a Florencia Peña: “Nico, producción y Flor culpables por no ser claros y no corroborar información”, señaló un usuario, apuntando de lleno a la conducción del canal.

La tensión siguió escalando con frases como “El daño ya está hecho”, “Que te cierren ese canal” y “Daño colateral. Nadie”, que reflejaron el nivel de indignación generalizado entre los seguidores del streaming.

La situación no quedó ahí: las capturas de los comentarios comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales, evidenciando que el malestar del público trascendió a los protagonistas directos del episodio y terminó impactando de lleno en la figura de Nico Occhiato y la credibilidad del proyecto de streaming.

duros mensajes a Nico Occhiato por el escándalo de Luzu

Cuál fue el fuerte editorial de Baby Etchecopar contra Nico Occhiato y Luzu tras la falsa noticia sobre Jorge Messi

Baby Etchecopar apuntó con dureza en su editorial habitual de Basta Baby (A24) contra el escándalo generado por la fake news sobre Jorge Messi en Luzu TV, donde Florencia Peña fue señalada por dar la información errónea al aire. En su análisis, el conductor no solo cuestionó lo ocurrido sino que también responsabilizó directamente a Nico Occhiato, titular del streaming.

“La culpa es del dueño del canal, si Nico Occhiato hubiese medido 1.60 y era pelado y narigón como yo, ni iba a Canal 11 ni hacía streaming ni triunfaba”, comenzó su análisis el periodista.

Luego profundizó su mirada sobre el fenómeno de los nuevos medios: "Lo que pasa es que a veces estos pendejos van y las mismas que le hacen 'ay Nico, Nico, Nico...' Es un bolu.. igual que yo e igual que todos, con la diferencia que este pibe le encontró la manija a la pelota haciendo algo que no es un medio".

En otro tramo, Baby Etchecopar recordó una situación personal para ejemplificar lo que, según él, ocurre en la industria: "En el programa de Hermida, porque yo dije que no me gustaba el fútbol, el pibe de Matías Martin dice: 'claro, estos viejos fachos como no tuvieron padres que los quisieron de chico...' Una locura. Ahí está: ¿quién contrata y cómo llegan estos pibes? Bueno, hablé bien con el pibe y le digo soy un hombre grande. El otro día le pegó a Chiche Gelblung, respeten".

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Más adelante, cuestionó el rol de los nuevos formatos digitales: "Hablando de los streaming: la gente grande como yo, hacemos medios grandes como este. La gente chiquita, hacen medios chicos como esos que terminan hoy generando un quilombo mundial".

Sobre el impacto emocional de las figuras públicas, agregó: "A mí no me gusta el fútbol pero amo a los jugadores de la selección y a Messi ni hablar, ni hablar Maradona, y deseo que ganen y se lleven toda la felicidad del mundo. El otro día, el llanto de Messi no era de campeón del mundo, era el llanto de un hijo que tiene al padre mal, a mí me pasaba con mi papá. Te pueden aplaudir mucho en el escenario pero te bajas y te vuelve la idea de que se salvará o no se salvará".

Finalmente, cerró reforzando su crítica hacia el caso que involucró a Luzu y a Florencia Peña: "La culpa no es de Florencia Peña. Una cosa es cagarte de risa con Marley o entrevistar a un actor y otra cosa es periodismo. Lo que ella hizo sin darse cuenta es periodismo y no es periodista", cerró Baby Etchecopar.

baby etchecopar nico occhiato 3

     

 

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