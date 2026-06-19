Los duros mensajes que recibió Nico Occhiato por la polémica de Luzu: la ligó Flor Jazmín

Entre los comentarios más duros que se multiplicaron bajo el posteo del conductor, varios apuntaron incluso contra Flor Jazmín Peña, novia de Occhiato, quien no tuvo participación en lo ocurrido, lo que alimentó aún más la controversia. “Que aplique para tu novia también, por como se expresa”, lanzó una usuaria en referencia al descargo.

Otro mensaje fue todavía más contundente al incluir a la producción y a Florencia Peña: “Nico, producción y Flor culpables por no ser claros y no corroborar información”, señaló un usuario, apuntando de lleno a la conducción del canal.

La tensión siguió escalando con frases como “El daño ya está hecho”, “Que te cierren ese canal” y “Daño colateral. Nadie”, que reflejaron el nivel de indignación generalizado entre los seguidores del streaming.

La situación no quedó ahí: las capturas de los comentarios comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales, evidenciando que el malestar del público trascendió a los protagonistas directos del episodio y terminó impactando de lleno en la figura de Nico Occhiato y la credibilidad del proyecto de streaming.

duros mensajes a Nico Occhiato por el escándalo de Luzu

Cuál fue el fuerte editorial de Baby Etchecopar contra Nico Occhiato y Luzu tras la falsa noticia sobre Jorge Messi

Baby Etchecopar apuntó con dureza en su editorial habitual de Basta Baby (A24) contra el escándalo generado por la fake news sobre Jorge Messi en Luzu TV, donde Florencia Peña fue señalada por dar la información errónea al aire. En su análisis, el conductor no solo cuestionó lo ocurrido sino que también responsabilizó directamente a Nico Occhiato, titular del streaming.

“La culpa es del dueño del canal, si Nico Occhiato hubiese medido 1.60 y era pelado y narigón como yo, ni iba a Canal 11 ni hacía streaming ni triunfaba”, comenzó su análisis el periodista.

Luego profundizó su mirada sobre el fenómeno de los nuevos medios: "Lo que pasa es que a veces estos pendejos van y las mismas que le hacen 'ay Nico, Nico, Nico...' Es un bolu.. igual que yo e igual que todos, con la diferencia que este pibe le encontró la manija a la pelota haciendo algo que no es un medio".

En otro tramo, Baby Etchecopar recordó una situación personal para ejemplificar lo que, según él, ocurre en la industria: "En el programa de Hermida, porque yo dije que no me gustaba el fútbol, el pibe de Matías Martin dice: 'claro, estos viejos fachos como no tuvieron padres que los quisieron de chico...' Una locura. Ahí está: ¿quién contrata y cómo llegan estos pibes? Bueno, hablé bien con el pibe y le digo soy un hombre grande. El otro día le pegó a Chiche Gelblung, respeten".

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Más adelante, cuestionó el rol de los nuevos formatos digitales: "Hablando de los streaming: la gente grande como yo, hacemos medios grandes como este. La gente chiquita, hacen medios chicos como esos que terminan hoy generando un quilombo mundial".

Sobre el impacto emocional de las figuras públicas, agregó: "A mí no me gusta el fútbol pero amo a los jugadores de la selección y a Messi ni hablar, ni hablar Maradona, y deseo que ganen y se lleven toda la felicidad del mundo. El otro día, el llanto de Messi no era de campeón del mundo, era el llanto de un hijo que tiene al padre mal, a mí me pasaba con mi papá. Te pueden aplaudir mucho en el escenario pero te bajas y te vuelve la idea de que se salvará o no se salvará".

Finalmente, cerró reforzando su crítica hacia el caso que involucró a Luzu y a Florencia Peña: "La culpa no es de Florencia Peña. Una cosa es cagarte de risa con Marley o entrevistar a un actor y otra cosa es periodismo. Lo que ella hizo sin darse cuenta es periodismo y no es periodista", cerró Baby Etchecopar.