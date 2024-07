Los explosivos chats entre el novio de Cinthia Fernández, Roberto Castillo, y su expareja: "Rogué..."

"¿Para vos lo liquidaron entre la abogada y Daniela?", le consultó la presentadora. "Contra las cuerdas lo pusieron, con algunas informaciones que son sensibles", le respondió.

"Durante el programa llega la decisión de la Justicia de levantar la feria para decirle 'señor, usted tiene que pagar dos millones de pesos, la prepaga y el colegio de sus hijas'. Y ahora, estos chats, con una Daniela que dice 'vuelvan a casa, los necesitamos'. Lo dice por Castillo y la hija de su anterior pareja", contó Esteves.

"Hay más. Te muestro el más candente", sumó el comunicador. "Una frase al azar: 'sos el hombre de mi vida'", leyó Esteves uno de los chats que le mandó Vera Fontana a Castillo.

"Yo no voy a dejar de estar como padre de Olivia y Elena, me voy a entregar al máximo por ellas, pero no como pareja. Ojalá vos puedas recordar todos mis intentos por salvar nuestra relación", leyó el periodista la respuesta de Castillo.

"Todas las veces que te senté para hablar, incluso cuando me decías que ya estabas cansada de que hable tanto... Fueron muchas cosas Dani, hace tiempo no encuentro una milésima de felicidad en nuestra relación. Rogué por amor, por tiempo y entendí que vos no lo tenías para mí", agregó Esteves sobre la respuesta del letrado.

La exorbitante mensualidad que exige la ex del abogado y actual novio de Cinthia Fernández

Tras varios años en pareja con Roberto Castillo, y dos hijas como fruto de la relación, la arquitecta Daniela Vera Fontana se encontró unos meses atrás con que el abogado le puso punto final a la relación y comenzó un explosivo romance con una de sus famosas clientas: nada menos que Cinthia Fernández.

Y si bien el letrado, que supo lograr un acuerdo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero luego de muchos años de batalla legal tras su escandalosa separación, así como también entre la propia Cinthia y Matías Defederico, tal parece que aún no pudo llegar a un acuerdo pacífico con su exmujer.

Lo cierto es que desde A la tarde (América TV) se comunicaron con Daniela, quien confirmó haber demandado a Castillo por alimentos trascendiendo así cuánto dinero mensual le pide al padre de sus hijas para que las nenas mantengan el mismo estilo de vida que llevaban hasta el momento de la separación.

“Yo necesitaba un representante legal porque tengo que acomodar todo, porque tengo dos hijas chiquitas. Es lo que les corresponde a las nenas y más que nada para tener un acuerdo ordenado y prolijo”, explicó la arquitecta, que confió que con su expareja “tiene el diálogo justo y necesario”.

Claro que también afirmó que los que más le duele de la separación es que "no cierran las fechas. Ni a mí, ni a él, ni a nadie”, en clara referencia a los tiempos sobre el comienzo de la relación de su ex con la angelita.

Así, desde el ciclo de América revelaron que la arquitecta solicitó en plena feria judicial un proceso de mediación por alimentos, régimen de comunicación, cuidado personal y compensación económica, a pesar de no estar legalmente casada con Castillo.

“No voy a dar los importes, pero el mayor es el alquiler de la casa que es de siete cifras, la prepaga, el jardín de las dos nenas, agua mineral, 100.000 pesos de nafta”, remarcó entonces Diego Esteves al leer el escrito judicial y deduciendo así que Vera Fontana estaría demandando a Roberto Castillo por la exorbitante suma de 4 millones de pesos mensuales.