Roberto Castillo, el novio de Cinthia Fernández, le respondió a su ex tras la demanda por alimentos: "Elegí..."

Inmediatamente, remarcó: "Elegí quedarme callado mucho tiempo porque me parece que es el mejor camino. En un punto es como que te hacés el muerto y te siguen pegando entonces me parece que hay cuestiones que se fueron de las manos".

"Recién vengo de reunirme con el equipo de abogados que me va a defender y estaba muy confuso a la hora de impartir instrucciones porque están mis hijas. Tengo ejercicio para hablar y defenderme de las cosas que se dicen, pero entiendo que siempre es alimentar al monstruo que es la televisión", sumó.

Más adelante, uno de los panelistas del programa le preguntó sin vueltas: "¿Sos deudor?". "Es que no hay reclamo de alimentos, con lo cual no hay deudas. Lo que hay es un compromiso como padre de no variar su economía cuando me voy de la casa, tenemos ese acuerdo", le respondió el letrado.

"Lo que me molestó es que, habiendo solventado todos los gastos de la casa y habiéndole dado plata en efectivo para los gastos, un día estoy entrando a una reunión, que fue hace muy poquito, y me dice que necesitaba plata, que había una promoción para cargar nafta por 50 mil pesos. Y al otro día veo una publicación donde dice que yo pago una cuota de alimentos de 50 mil pesos", detalló.

"Yo lo primero que hago es le mando un mensaje Daniela y le dije que esto se estaba yendo de las manos. A ella se le fue de las manos el impacto que debe tener en su psiquis, en la gente que la rodea, que la feliciten por que la empiecen a seguir en las redes sociales. Lo está haciendo a costa de la tranquilidad psicológica de mis hijas", sostuvo enojado.

Embed

La exorbitante mensualidad que exige la ex del abogado y actual novio de Cinthia Fernández

Tras varios años en pareja con Roberto Castillo, y dos hijas como fruto de la relación, la arquitecta Daniela Vera Fontana se encontró unos meses atrás con que el abogado le puso punto final a la relación y comenzó un explosivo romance con una de sus famosas clientas: nada menos que Cinthia Fernández.

Y si bien el letrado, que supo lograr un acuerdo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero luego de muchos años de batalla legal tras su escandalosa separación, así como también entre la propia Cinthia y Matías Defederico, tal parece que aún no pudo llegar a un acuerdo pacífico con su exmujer.

Lo cierto es que desde A la tarde (América TV) se comunicaron con Daniela, quien confirmó haber demandado a Castillo por alimentos trascendiendo así cuánto dinero mensual le pide al padre de sus hijas para que las nenas mantengan el mismo estilo de vida que llevaban hasta el momento de la separación.

Daniela Vera, ex de Roberto Castillo - captura A la tarde.jpg

“Yo necesitaba un representante legal porque tengo que acomodar todo, porque tengo dos hijas chiquitas. Es lo que les corresponde a las nenas y más que nada para tener un acuerdo ordenado y prolijo”, explicó la arquitecta, que confió que con su expareja “tiene el diálogo justo y necesario”.

Claro que también afirmó que los que más le duele de la separación es que "no cierran las fechas. Ni a mí, ni a él, ni a nadie”, en clara referencia a los tiempos sobre el comienzo de la relación de su ex con la angelita.

Diego Esteves y Daniela Vera Fontana- captura A la tarde.jpg

Así, desde el ciclo de América revelaron que la arquitecta solicitó en plena feria judicial un proceso de mediación por alimentos, régimen de comunicación, cuidado personal y compensación económica, a pesar de no estar legalmente casada con Castillo.

“No voy a dar los importes, pero el mayor es el alquiler de la casa que es de siete cifras, la prepaga, el jardín de las dos nenas, agua mineral, 100.000 pesos de nafta”, remarcó entonces Diego Esteves al leer el escrito judicial y deduciendo así que Vera Fontana estaría demandando a Roberto Castillo por la exorbitante suma de 4 millones de pesos mensuales.