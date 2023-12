Santiago del Moro reveló quién hizo la primera espontánea en Gran Hermano 2023

espontánea_gran hermano 2023.jpg

Por otro lado, Sabrina Cortez, quien entró a la casa más famosa del país este martes, ganó la prueba del líder y obtuvo a cambio inmunidad para no ser nominada esta semana.

Además, Sabrina tendrá que salvar el jueves a uno de los jugadores que quede nominado para que salga de la placa. Del Moro también adelantó que la líder de la semana tendrá dos nuevos beneficios.

"Recibirá un premio muy importante. Y segundo, cuando saque a alguien de la placa, va a tener que subir a otro participante", informó el conductor.

La participante de Gran Hermano 2023 que quebró en llanto por no querer bañarse sin ropa

Este martes, en la casa de Gran Hermano 2023,la participante Carla De Stefano quebró en llanto por no querer bañarse desnuda.

Resulta que Catalina Gorostidi, Emmanuel Vich y Carla estaban conversando en el baño sobre cuántas veces ya se habían duchado y Carla dijo que todavía no lo había hecho. "¿Te vas a bañar en bikini?", le preguntó Emmanuel. "En ropa interior", le respondió la rubia.

"Yo no me baño desnuda, ni en pedo", agregó De Stefano. "No te va a ver nadie", le dijo Emmanuel mientras le plachaba el pelo a una de las participantes.

"No nos ve nadie, salvo Gran Hermano, qué te importa que vea tu chucha", dijo Catalina mirándose al espejo. "Me da vergüenza, no es por ser grande", remarcó Carla. Ahí, la jugadora se quebró y comenzó a llorar. Los hermanitos, ante la situación, la abrazaron y le dieron palabras de aliento. ¡Buenos compañeros!