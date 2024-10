Los impactantes audios de la apoderada de Jorge Lanata sobre Elba Marcovecchio: "Gastó más de lo que..."

Luego, resalta: "De hecho, está publicando al aire lo que cobra Sara, lo que se cobra de la cuota del departamento, los sueldos. Todo eso lo sacó de la información que yo le di, lo cual me parece gravísimo porque a Jorge no le gustaría que se ande ventilando eso. Me resulta bastante desagradable que diga lo que cobra cada uno como si nosotros no trabajáramos”.

En otro de los audios, habló sobre las hijas de Jorge, Lola y Bárbara, y mencionó: “En cuanto a las tarjetas que utilizan las hijas, los gastos que hacen están debidamente autorizadas por su padre. Siempre hicieron los gastos que quisieron y Jorge los solventó porque fue su decisión mantener a sus hijas".

"No tanto la tarjeta de Elba, que nunca la autorizó a gastar mucho. De hecho, hasta antes de la internación de Jorge, Elba gastaba muy poco con la tarjeta de él. Después de la internación empezó a hacer los mayores gastos. Se lo dije por WhatsApp y se enojó”, agregó.

Por último, dio un fuerte dato y concluyó: “Nunca los gastos fueron de comida obviamente, y no voy a revelar, porque mi trabajo no es revelar las sumas de lo que gasta cada uno, pero si voy a decir que gastó más de lo que nadie gastó en este último tiempo".

Los detalles de los gastos millonarios que realizó la secretaria de Jorge Lanata

Este miércoles en A la Barbarossa, Analía Franchín contó que aparecieron gastos millonarios en una tarjeta de crédito de Jorge Lanata, que continúa internado en el hospital Italiano.

Esos gastos los habría realizado una secretaria del periodista. “Me están diciendo que la secretaria de Jorge gastó en los últimos 20 días 51 millones de pesos”, contó la panelista.

Lo cierto es que Elba Marcovecchio viene reclamando en la Justicia para que la secretaria haga una rendición de cuentas.

En DDM (América TV) confirmaron en qué ítems la abogada sospecha se habría gastado tamaña suma de dinero.

"Figuran gastos de supermercado de la casa, pero Elba advierte que la casa estaba deshabitada, y transferencia a una veterinaria, donde atendieron a una perrita de Jorge. Elba lo que dice es que es llamativo porque los gastos de los cuidados de la perrita los abonó ella. También hay gastos del auto y de combustible", detalló el periodista Mariano Yezze.