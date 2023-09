Los impactantes cambios del casamiento a puro lujo de Nicole Neumann y Manu Urcera

"Se trata de una estancia de 500 hectáreas en Monte Chico, un lugar maravilloso propiedad de Walter Ramírez Moyano, un importante empresario rural", informó la periodista.

Y añadió más detalles: el lugar cuenta con lagos, animales, y será la primera vez que se alquila, por lo cual la pareja ya abonó el 50 por ciento de la seña para reservar la fecha.

El casamiento, que se extenderá por tres días, será en dos carpas enormes que dan al lago ubicadas en el campo interno de polo y se colocarán baños químicos.

El jueves 7 de diciembre se hará el cóctel recepción para los invitados del interior y luego se irán a dormir a hoteles. El 8 de diciembre será la boda religiosa y la gran fiesta.

Mientras que el sábado 9 habrá otra cena íntima para invitados y luego tendrá la luna de miel de los recién casados en el exterior.

nicole neumann manu urcera 1.jpg

El golpe bajo de Nicole Neumann para Prandi y Pampita por el polémico apodo de "'muqui'

Revivido el escándalo vintage de la guerra entre modelos, una vez más el famoso y poco feliz apodo de "muqui" con que varias de sus compañeras se referían a Pampita en los comienzos de su carrera, tiene como protagonistas a Julieta Prandi y Nicole Neumann como principales hacedoras de tal burla.

Así fue que días pasados, Prandi se desligó por completo haber puesto tal mote a Carolina Ardohain y apuntó directa contra Neumann ante los micrófonos de Intrusos, América Tv.

Y ahora, ante los mismos micrófonos, fue Nicole quien salió a hablar del tema pegándole no sólo a Julieta, sino también a Pampita. "Me interesa 0 entrar en eso. El que necesite salir con temas vintage... allá ellos. Nos pasó a todas y muchas hicieron cosas para que les pase, así que no está bueno que nadie se la juege de santa", disparó de entrada.

Al tiempo que agregó, con una ironía poco habitual en ella, que "en el ambiente se sabe quién actuaba de buena manera, quién actuaba como buena compañera y quién no".

Y sin querer revivir ningún nombre "para que alguien se cuelgue" de lo que dijo o no, Nicole sentenció: "No me gusta la gente que tiene caras y va para donde mejor le da el viento".

Por último, y siempre con una sonrisa en su rostro, Nicole Neumann dio por concluido el tema sentenciando: "Como sé que son así con otras personas... Yo, de la gente así me retiro porque soy muy transparente".