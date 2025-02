Los letales posteos de Oriana Junco contra Morena Rial tras su detención

Desde LAM (América TV), Junco había opinado al respecto lo que generó la ira de la hija del periodista, quien amenazó con denunciarla por injurias.

TW Oriana Junco contra Morena Rial.jpg

Con este telón de fondo, al enterarse Oriana en las últimas horas de este nuevo arresto y los cargos contra la mamá de Francesco y Amadeo, no dudó en disparar letal desde sus redes sociales.

Así, en un primer posteo de X, Oriana Junco se preguntó filosa: "¿Desde la cárcel me mandará la carta documento la chorra de More?", al tiempo que en una segunda publicación apuntó contra su padre al asegurar picante: "Jorgito Rial cómo se lava las manos. Él es el primer culpable de todo, nos trajo este monstruo que no para de delinquir. Hacete cargo, loco".

TW Oriana Junco contra Jorge Rial.jpg

Esposada y con la cara tapada: así se la vio a Morena Rial al ser trasladada a una comisaría bonaerense

Morena Rial volvió a ser noticia este miércoles luego de haber sido arrestada en un hotel del centro porteño. La hija de Jorge Rial habría protagonizado un robo de una casa de Villa Adelina, que se encuentra dentro del partido bonaerense de San Isidro, junto a un grupo de personas.

La mediática estuvo, desde el momento de su detención, en una comisaría de San Telmo, desde donde fue trasladada anoche a otra de San Isidro, dado que la causa está radicada en la provincia de Buenos Aires.

Embed

En las redes de LAM se publicó un video en donde se ve el momento de la llegada Morena Rial al lugar en donde permanecerá hasta que se decida su destino. Se la vio con la misma ropa con que fue detenida, con las manos esposadas en la espalda y con la cara tapada.

Es la segunda vez en dos semanas que la joven es detenida por la policía: a mediados de enero estuvo involucrada en otro robo de un domicilio en la misma localidad.