Sorpresiva actitud de Jorge Rial con las víctimas de los robos de su hija Morena

Ante esta posibilidad, su compañero Ignacio González Prieto explicó que, depende del delito, se puede llegar a un acuerdo extrajudicial. “Bueno, hay veces que depende el tipo de delito, se puede hacer un acuerdo, se puede hacer un acuerdo entre partes, una mediación y se establece. La acción penal depende el delito, depende el tipo de delito”, detalló.

En tanto, en el mismo ciclo aseguraron que, por el contrario, el periodista en ningún momento habría intentado contactar a ningún funcionario judicial para ayudarla. “Lo de Morena es muy complicado y Rial no llamó a ningún funcionario judicial", expusieron.

Por último, Facundo Ventura confirmó lo dicho tras revelar la conversación que mantuvo con el abogado de Morena. “Estuve hablando ayer a la noche con Cipolla, con una de las amigas de ella, y justamente me contó que Jorge por el momento no había intercedido en nada. Ni lo va a hacer, dijo. Y le creo yo, le creo yo a él. Porque en este caso sería ayudar a una delincuente”, concluyó.

La escandalosa frase que Morena usó para justificar su detención que indignó a Jorge Rial

Este miércoles Jorge Rial habló de la primera detención de su hija, Morena, que ocurrió días atrás en la zona de Martínez, mientras circulaba en un auto robado tras un supuesto intento de entradera a una casa de la zona.

Al aire en su programa de radio, el conductor afirmó que la joven "eligió el camino el camino de la marginalidad". Rial aseguró que el vínculo entre ellos era "distante" pero que así y todo no le soltó la mano. "Jamás la dejé a la buena de Dios", remarcó.

El conductor reveló la tremenda frase que le dijo su hija cuando le preguntó qué la llevó a la delincuencia: "Me dijo que no tenía otra cosa para hacer. A mí eso me indignó. Uno tiene muchas cosas que hacer antes de salir a robar".

"Mi viejo me dejó una maquinita de afeitar con tres pelos y la cultura del laburo. Siempre me rompí el lomo. Ella puede hacer miles de cosas: pedir ayuda, salir a laburar... no se lo voy a aceptar jamás eso", agregó.

Rial fue tajante y enfatizó que no hará nada para tratar de "cambiar las cosas". "Yo no voy a mover un dedo para cambiar las cosas. No quiero que haya privilegios ni voy a hablar para que la traten de otra forma, si cometió un delito, tendrá que pagar", sostuvo.

Al finalizar, el conductor cerró con una declaración letal. "Pensé que con sus dos embarazos... me imaginaba que iba a cambiar. Tiene todo para estudiar o hacer lo que quisiera, pudiera tener una vida mejor pero ella elige esto. Está al borde de la marginalidad", concluyó.