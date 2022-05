Los likes de Ana Rosenfeld a los mensajes contra Yanina Latorre: ¿se va de LAM?

Yanina también se refirió a las denuncias de ex clientas de Rosenfeld. "El mundo está en tu contra, todos mienten menos vos", le llegó a decir la rubia a la abogada.

Desde entonces, la mala onda entre las angelitas fue creciendo programa tras programa. Este domingo, Ángel de Brito dio a conocer unos likes que dio la abogada a unos fuertes mensajes contra Yanina y también contra LAM en Twitter.

"Algunos LIKE de @AnaRosenfeldOk contra el programa que la contrata @elejercitodelam y @yanilatorre #Dalelike #LAM", comentó el animador compartiendo las capturas de los tremendos mensajes.

"Ana no está a tu nivel el programa"; "Estoy con Rosenfeld, Yanina muy insorpotable y se le ve mucho que quiere ser la protagonista"; "Una señora Ana Rosenfeld. Y, seguramente para Ana, la vida no está para vivirla... todavía. Cuando Yany lloraba por los programas al entererarse de sus cuernos, seguramente no quería vivir la vida. Latorre es una señora grande que debe cuidar sus modos al referirse a los demás", decían algunos de los tuits a los que Ana les dio like.

Ante el revuelo que se armó en la red social del pajarito, PrimiciasYa le consultó sobre la continuidad de Rosenfeld en LAM y el periodista comentó: "Por mi parte, por supuesto que si. No tengo ningún problema con @AnaRosenfeldOk al contrario!".

Embed Por mi parte, por supuesto que si. No tengo ningún problema con @AnaRosenfeldOk al contrario! https://t.co/uEKvy5eW4J — Angel (@AngeldebritoOk) May 8, 2022

El mensaje de Ana Rosenfeld sobre su continuidad en LAM

Por su parte, Ana Rosenfeld publicó un mensaje aclarando que "estoy muy agradecida a @AngeldebritoOk por el espacio que me da en #LAM.Me llamo en el momento mas dificil de mi vida. Se que cada “angelita”cumple un rol y el mio es aportar mi experiencia y conocimientos.A mucha gente le importa mi opinion gracias! @elejercitodelam". ¿Cómo seguirá todo?