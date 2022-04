Desde Miami, Ana Rosenfeld habló sobre las denuncias en su contra: "Hablar de mí, da rating"

"Exponerme a los medios obviamente trae consecuencias. Está la gente que te quiere y la que no. Todo esto es absolutamente difamatorio, tengo las pruebas absolutamente contundentes y no las voy a mostrar en los medios", comenzó diciendo Rosenfeld.

Luego agregó: "A esta gente le interesó hacer un raid mediático pensando en que se iban a salvar de cumplir con sus obligaciones. La Justicia es la que va a tomar la decisión y espero sea pronto. Yo no necesito limpiar mi imaguen porque la gente sabe quién soy. Solamente le dieron lugar a gente que tiene ganas de decir cosas que no condicen con la verdad".

Ana Rosenfeld habló sobre su continuidad en LAM y apuntó contra Flor de la V

Sobre si continuará en LAM a la vuelta de sus vacaciones, dijo: "Sigo teniendo buena relación con Ángel. Yo creo que debo ser generadora de rating y hablar de mí convoca interés público".

Por último, sobre Flor de la V, dijo: "Contra ella no tengo nada, pero el canal no es responsable de las cosas que ella adjetiviza. Ella induce a la respuesta. Ella tiene mucha responsabilidad en la forma de expresarse y da por cierto que todo lo que se dice de mí es verdad. Yo no le voy a dar una réplica en su programa , la réplica la estoy haciendo en Tribunales. Aunque parezca mentira, nunca maltraté a nadie, siempre fui muy cariñosa con toda la gente".