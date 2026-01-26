Los looks de Nico Vázquez y Dai Fernández en el estreno Astor, Piazzolla Eterno
Nico Vázquez y Dai Fernández tuvieron su primera salida de novios tras anunciar el romance. Las fotos.
“Astor, Piazzolla Eterno” tuvo anoche su esperado estreno en el Teatro Colón, en una función que se vivió como un verdadero suceso cultural y que fue coronada por una sostenida ovación del público. El espectáculo, superó las 40.000 entradas vendidas antes de su estreno.
Con una puesta de gran potencia visual, musical y emocional, la obra desplegó el legado de Astor Piazzolla en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo.
La respuesta del público, que colmó la sala y acompañó cada pasaje con entusiasmo, marcó el tono de una noche inolvidable.
Entre el público, además de figuras del mundo de la cultura y la música, se destacaron varias personalidades del espectáculo. Mario Pergolini asistió acompañado por su esposa, Dolores Galán, mientras que Nico Vázquez y Dai Fernández acapararon miradas al mostrarse juntos en su primera salida pública como pareja consolidada tras confirmar su relación.
Se trata de una coproducción del Teatro Colón con RGB Entertainment, que cuenta con puesta en escena y dirección de Emiliano Dionisi, dirección musical de Nicolás Guerschberg y dirección artística de Tato Fernández, una combinación creativa que potencia la vigencia, la fuerza y la emoción de la obra de Astor Piazzolla, ahora celebrada en el corazón mismo de la música argentina.
Esta combinación creativa potenció la vigencia y la fuerza de la obra de Piazzolla, llevándola al corazón mismo de la música argentina.
El elenco estuvo integrado por Natalia Cociuffo, Federico Llambí, Belén Pasqualini, Rodrigo Pedreira, Nacho Pérez Cortés, Alejandra Perlusky, Alejandro Andrian y Victoria Rosario Galoto, quienes se lucieron en cada intervención.