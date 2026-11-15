Los Palmeras, desgarrados por la muerte de Marcos Camino y el misterio sobre su trágico final: "No sabemos..."

“Marcos no fue solamente una parte fundamental de Los Palmeras”, comenzaron expresando.

Y continuaron con una emotiva definición: “Fue uno de los pilares de esta familia, de un sueño que se convirtió en historia y de una música que llegó a millones de personas”.

De esta manera, la banda destacó el papel fundamental que Camino tuvo en la construcción de una de las agrupaciones más populares de la cumbia santafesina.

El desgarrador mensaje de Los Palmeras y la pregunta sobre la muerte de Marcos Camino

Uno de los momentos más conmovedores del comunicado llegó cuando sus compañeros hicieron referencia al esfuerzo y la dedicación que Marcos Camino entregó durante toda su trayectoria.

“Detrás de cada escenario, de cada canción y de cada aplauso, hay una parte de su vida, de su esfuerzo y de su pasión”, señalaron.

Sin embargo, entre las palabras de agradecimiento y reconocimiento apareció una frase que dejó al descubierto el desconcierto de la agrupación.

“No sabemos por qué lo decidiste. Hoy el corazón está triste”, expresaron.

La declaración generó especial impacto por la forma en que los músicos se refirieron a la partida de Camino.

No obstante, el comunicado no brinda precisiones sobre las circunstancias de su fallecimiento, por lo que esa expresión no permite establecer por sí sola las causas de su muerte.

En medio del dolor, los integrantes de Los Palmeras también asumieron el compromiso de mantener vivo el legado artístico que construyeron junto al acordeonista.

La promesa de Los Palmeras tras la muerte de Marcos Camino

A pesar del difícil momento que atraviesan, los músicos dejaron en claro que continuarán trabajando para preservar la historia de la agrupación.

“Seguiremos trabajando para agigantar este legado tan grande de más de 50 años por los cuales has vivido y desvivido”, prometieron en la carta.

Luego, compartieron una reflexión que resume el lugar que Camino seguirá ocupando en la identidad musical del grupo.

“La cumbia seguirá sonando, los escenarios seguirán encendiendo sus luces y cada vez que suene una canción de Los Palmeras, una parte de vos estará ahí, acompañándonos”.

La despedida concluyó con palabras cargadas de emoción y agradecimiento. “Hasta siempre, Marcos. Gracias por tanto. Con todo nuestro amor, respeto y eterno agradecimiento. Tu grupo, Los Palmeras”, finalizaron.

Así, en medio de una pérdida que todavía resulta difícil de asimilar, Los Palmeras despidieron a Marcos Camino con una carta atravesada por el dolor y el desconcierto, pero también con la promesa de mantener vivo su legado musical.

Su nombre quedará ligado para siempre a la historia de la cumbia santafesina y a las canciones que acompañaron a varias generaciones de argentinos.