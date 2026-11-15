A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
profundo dolor

Los Palmeras, desgarrados por la muerte de Marcos Camino y el misterio sobre su trágico final: "No sabemos..."

A pocos días de la muerte del histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras, sus compañeros compartieron una conmovedora carta de despedida. El mensaje dejó al descubierto el dolor, el desconcierto y una pregunta que todavía no encuentra respuesta.

15 nov 2026, 00:15
Los Palmeras, desgarrados por la muerte de Marcos Camino y el misterio sobre su trágico final: No sabemos...
Los Palmeras, desgarrados por la muerte de Marcos Camino y el misterio sobre su trágico final: "No sabemos..."
Los Palmeras, desgarrados por la muerte de Marcos Camino y el misterio sobre su trágico final: No sabemos...
Los Palmeras, desgarrados por la muerte de Marcos Camino y el misterio sobre su trágico final: "No sabemos..."

La muerte de Marcos Camino, uno de los fundadores y figuras más emblemáticas de Los Palmeras, provocó una profunda conmoción en el mundo de la música tropical. A tres días de su partida, sus compañeros decidieron romper el silencio con una desgarradora carta en la que expresaron el dolor que atraviesan y dejaron una frase que llamó especialmente la atención.

“No sabemos por qué lo decidiste. Hoy el corazón está triste”, manifestaron desde la cuenta oficial de la agrupación, en un mensaje que refleja el desconcierto por la pérdida del histórico acordeonista.

Leé también

La dolorosa interna familiar que salió a la luz tras la muerte de Marcos Camino de Los Palmeras

La dolorosa interna familiar que salió a la luz tras la muerte de Marcos Camino de Los Palmeras

La publicación, encabezada por la frase “¡HASTA SIEMPRE, MARCOS!”, estuvo acompañada por los símbolos de un corazón roto y una paloma, en señal de duelo.

Lejos de tratarse de una despedida formal, Los Palmeras eligieron recordar al músico desde el vínculo personal y profesional que construyeron durante más de cinco décadas.

“Marcos no fue solamente una parte fundamental de Los Palmeras”, comenzaron expresando.

Y continuaron con una emotiva definición: “Fue uno de los pilares de esta familia, de un sueño que se convirtió en historia y de una música que llegó a millones de personas”.

De esta manera, la banda destacó el papel fundamental que Camino tuvo en la construcción de una de las agrupaciones más populares de la cumbia santafesina.

El desgarrador mensaje de Los Palmeras y la pregunta sobre la muerte de Marcos Camino

Uno de los momentos más conmovedores del comunicado llegó cuando sus compañeros hicieron referencia al esfuerzo y la dedicación que Marcos Camino entregó durante toda su trayectoria.

“Detrás de cada escenario, de cada canción y de cada aplauso, hay una parte de su vida, de su esfuerzo y de su pasión”, señalaron.

Sin embargo, entre las palabras de agradecimiento y reconocimiento apareció una frase que dejó al descubierto el desconcierto de la agrupación.

“No sabemos por qué lo decidiste. Hoy el corazón está triste”, expresaron.

La declaración generó especial impacto por la forma en que los músicos se refirieron a la partida de Camino.

No obstante, el comunicado no brinda precisiones sobre las circunstancias de su fallecimiento, por lo que esa expresión no permite establecer por sí sola las causas de su muerte.

En medio del dolor, los integrantes de Los Palmeras también asumieron el compromiso de mantener vivo el legado artístico que construyeron junto al acordeonista.

La promesa de Los Palmeras tras la muerte de Marcos Camino

A pesar del difícil momento que atraviesan, los músicos dejaron en claro que continuarán trabajando para preservar la historia de la agrupación.

“Seguiremos trabajando para agigantar este legado tan grande de más de 50 años por los cuales has vivido y desvivido”, prometieron en la carta.

Luego, compartieron una reflexión que resume el lugar que Camino seguirá ocupando en la identidad musical del grupo.

“La cumbia seguirá sonando, los escenarios seguirán encendiendo sus luces y cada vez que suene una canción de Los Palmeras, una parte de vos estará ahí, acompañándonos”.

La despedida concluyó con palabras cargadas de emoción y agradecimiento. “Hasta siempre, Marcos. Gracias por tanto. Con todo nuestro amor, respeto y eterno agradecimiento. Tu grupo, Los Palmeras”, finalizaron.

Así, en medio de una pérdida que todavía resulta difícil de asimilar, Los Palmeras despidieron a Marcos Camino con una carta atravesada por el dolor y el desconcierto, pero también con la promesa de mantener vivo su legado musical.

Su nombre quedará ligado para siempre a la historia de la cumbia santafesina y a las canciones que acompañaron a varias generaciones de argentinos.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Los Palmeras Marcos Camino

Lo más visto