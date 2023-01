Los participantes de Gran Hermano 2022 se enojaron por los regalos que recibieron en el día de los Reyes Magos

Embed

El viernes, los jugadores corrieron al living para ver los obsequios de los Reyes Magos. ¿Qué les dejaron? Trapos, cepillos, crema para lustrar muebles y un producto para limpiar los pisos.

"¿Esto es un chiste?", exclamó Agustín Guardis, visiblemente decepcionado. "¿Esto es un regalo?", acotó Walter Alfa Santiago, mientras sostenía un escobilla de baño.

Marianela Mirra fue tajante al opinar de la estrategia de Marcos en Gran Hermano 2022

Marianela Mirra sigue de cerca todo lo que pasa en Gran Hermano 2022. En sus redes, la ganadora del reality en 2007 suele dar su mirada sobre algunos de los participantes de la edición actual.

En un reciente posteo en sus historias de Instagram, la tucumana dio su opinión sobre las estrategias de los jugadores.

“¿Quién es mi favorito? No tengo. A Alfa es el único varón que dejaría en la final. A Alfa y las chicas", afirmó Mirra.

image.png

La tucumana reveló que creía que Marcos iba a sorprender con su juego, pero eso nunca sucedió. "Los otros varones no pasan nada, ni con Marcos a quien le ponía fichas, pero es aburrido como él solo. Thiago, Alexis y el vivo de Maxi que pasa inadvertido, afuera", añadió.

Al finalizar, Mirra le aclaró a sus seguidores que no lee todo lo que le escriben porque, a veces, algunas personas son agresivas. "Les cuento que casi no los leo, no por falta de respeto, sino que no me gusta cómo se dirigen y la efervescencia que causa Gran Hermano", cerró.